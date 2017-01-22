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Bodrum Masalı 20. son bölüm fragmanı
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Bodrum Masalı 20. bölümde neler yaşanacak?

Bodrum Masalı, 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Yıldız ile Evren boşanıyor. İşte Bodrum Masalı 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

22 Ocak 2017 Pazar, 09:29:07 Güncelleme: 09:30:55

Başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe'nin paylaştığı Bodrum Masalı, 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Yıldız ile Evren boşanıyor. İşte Bodrum Masalı 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BODRUM MASALI 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Faryalı teknesi patlayan Süha Reis’i beklemeye devam etmektedir. Kuzey Işıkları’nın Uzay olduğunun ortaya çıkmasının ardından Aslı ve Ateş gerginlik yaşar. Alara da bir yandan Uzay’ı Aslı’ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışır.

Gözde karnındaki bebeği de kullanarak Evren’i geri kazanma planını başlatır. Evren boşanma davası duruşması için geldiği adliyede ailesini ikna etmeyi dener, Ergüvenler duruşmada büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

Uzay ilk denemede başarısız olsa da Aslı’ya annesini bulma konusunda yardım etmekte kararlıdır.

BODRUM MASALI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Evren’in “Yıldız Bodrum’dan ayrılırken hamileydi” sözlerini duyan Faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. Bu haberden sonra, Kırık Yusuf’un adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir.

Faryalı’nın kendisine çok kırıldığını bilen Yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır.

Ateş ve Kelebek de Faryalı’yı kurtarmak için harekete geçmişlerdir.

Uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. Kuzey Işıkları’nın, Aslı ile ilgili önemli planları vardır.

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