Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan'ın başrollerini paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır, 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cerrah, Cahit'le hesaplaşıyor. İşte Hayat Bazen Tatlıdır 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayat, Cahit’in intikamı karşısında yıkıldığı bir anda Cerrah’ı yanında bulur. Cerrah, Hayat’tan gizli olarak Cahit’le hesaplaşacaktır!

Loçko ve diğerleri kopya olayında önceden ispiyonlandıkları için yakalandıkları sonucuna varırlar. Şimdi hedefleri onları kimin ispiyonladığını bulmaktır. Bunun için planlı olarak Loçko Asya’ya, Emoji de Tarhan’a yaklaşır. Bu arada Şerif, kopya krizini fırsata çevirmenin derdindedir.

Birtanem’i okul dışında çocuklara etüd dersi vermeye ikna eder. Karşılığında her öğrenciden gizlice para alacaktır. Ücret almadan ders vermeyi kabul eden Birtanem, bizimkiler sayesinde Şerif’in asıl niyetini öğrenince işler karışır!

Emoji internette tanıştığı gençle sohbet etmeye devam ederken, kendisini bekleyen sürprizden habersizdir! Burak Gözde’yle Kartepe’de bir hafta sonu geçirmeyi teklif eder. Bu teklife önceleri sıcak bakmayan Gözde, Hayat’ın artan baskısına inat evet der. Bunu öğrenen Koray da Sevda’yla beraber aynı otele gider.

Burak ve Gözde, karşılarında Koray ve Sevda’yı görünce şok olur! Ancak asıl büyük şoku ertesi gün yaşayacaklardır.

HAYAT BAZEN TATLIDIR 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karışır! Burak’la ilk defa karşı karşıya kalan Hayat, Gözde’den uzak durması için Burak’ı uyarır. Burak ise Gözde’ye kendini affettirmenin yollarını arar. Şerif, sınav haftasına girdiklerini açıklayınca öğrencileri bir telaş alır.

Ders çalışmakla işin içinden çıkamayacaklarından korkan Loçko ve diğerleri kopya çekmeye karar verir! Ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmez! Şerif, Birtanem’in gönlünü yeniden kazanmak için akla karayı seçer! Uzun zamandır aralarında soğuk savaş yaşanan Sevda ve Gözde arasında ipler kopar! Koray, Sevda’nın babasının sevgilisine ders vermek için Sevda ile işbirliği yapar.

Bu sırada Sevda’nın bilmediği bir sırrı öğrenir! Onur ve Zeynep’i el ele gören Cahit’in, Onur’dan intikamı acı olur! Cerrah’ın, Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir!