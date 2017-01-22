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Seviyor Sevmiyor 26. son bölüm fragmanı
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Seviyor Sevmiyor 26. bölümde neler yaşanacak?

Seviyor Sevmiyor 26. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde ölümcül hastalığı olan Yiğit, Deniz'le evlenecek mi? İşte Seviyor Sevmiyor 26. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

22 Ocak 2017 Pazar, 09:43:05 Güncelleme: 09:44:32

Başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, İpek Tenolcay‘ın rol aldığı Seviyor Sevmiyor, 26. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Yiğit ve Deniz evlenebilecek mi? İşte Seviyor Sevmiyor 26. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVİYOR SEVMİYOR 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Deniz'in evlenme teklifi Yiğit'i allak bullak eder. Yiğit söylemesi gerekeni, hasta olduğunu, hastalığının ölümcül olduğunu Deniz'e söyleyemez. Deniz bu sefer işini şansa bırakmayacaktır. Yiğit'le hemen evlenecektir, nettir. Düğün hazırlıkları başlar, düğün ofiste olacak, ışık hızıyla olacaktır.

Yiğit, Deniz'in bu iştahı ve heyecanı yüzünden bir şey diyemez. Fakat hastalık yüzünü göstermektedir. Yiğit, Deniz'le beraberken bir atak geçirir. Deniz çok kötü olur. Yiğit gerçekleri Deniz'den saklamayı becerebilse bile şunu anlar; Eğer Deniz'le evlenirse ve Deniz ona aşıkken ölürse, Deniz mahvolacaktır. 

Tuna anne travması ile yüzleştikten sonra toparlamaya başlamıştır, doktoru da kliniğe gidip gelmesine izin verir. Simya, Tuna'nın ikinci travması olan Deniz'i aşmasının tek yolunun Tuna'ya bir sevgili bulmak olduğunu düşünmektedir. Simya zaten İrem ve Tuna'yı çok yakıştırmakta, birbirlerine itmeye karar verir. 

Ancak Tuna ve İrem hikayesi hiç de beklediği gibi gelişmeyecektir. Bu psikoloji ile düğün günü gelir çatar. Ofiste aile içinde yapılacak düğünde acaba Yiğit ne yapacaktır? Aşık olduğu kadınla evlenip arkasında bir enkaz mı bırakacaktır?

SEVİYOR SEVMİYOR 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yiğit doktora gittiğini başta Deniz olmak üzere herkesten saklamaktadır. Yiğit'in halinden bihaber Deniz ise Tuna'nın iyileşmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Nihayet tahlil sonuçlarını alan Yiğit acı gerçeği öğrenir. Bütün dikkati Tuna'nın üstünde olan Deniz, Yiğit'le ilgili büyük bombayı öğrenmek üzeredir. İrem fırsattan istifade ederek yine ortalığı karıştırmanın derdindedir.

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