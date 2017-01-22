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Baba Candır 55. son bölüm fragmanı
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Baba Candır 55. bölümde neler yaşanacak?

Baba Candır, 55. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baba Candır 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

22 Ocak 2017 Pazar, 09:51:03 Güncelleme: 09:53:02

Başrollerinde Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman'ın rol aldığı Baba Candır, 55. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baba Candır 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BABA CANDIR 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ece'nin Haluk'un baş rakibi Yıldırım Bey'in şirketinde çalışmaya başlaması Haluk'u altüst eder. Salih ise Haluk'un yine biricik kızını üzüp kaçırdığını zannettiği için Haluk ile birlikte kızını sorgulamaya gider. Ece'nin anlattıkları karşısında Salih'in tutumu ise oldukça şaşırtıcı olacaktır. Başıboş kalan holdingdeki işleri halletmek ise yine Emrecan ve Ceylan'a düşer. Emrecan oynadığı reklam filminde herkesi canından bezdirecektir.

Aysima'nın yufkacıda işe başlaması Salih'in çok hoşuna gitse de, Nermin'den bunu gizler. Aysima'nın oğlu Yiğit ise hiç beklenmedik bir hareket ile herkesi şaşırtacaktır.
 
Haluk Ece'ye yeni iş yerinde rahat verecek mi? Ece'yi yeni iş yerinde ne gibi sorunlar bekliyor? Aysima, Salih ve ailesinin başına ne gibi dertler açacak?

BABA CANDIR 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yeni yılın gelmesiyle beraber Çelik ailesinin evinde tatlı koşuşturmalar yeniden başlamıştır. Tüm çocukları evden çıkıp işe giderken Salih hepsiyle aynı evde yaşadığı için çok mutludur. Fakat mahalleye yeni taşınan Aysima Salih'in kurduğu bu huzurlu düzenin içerisinde ona dertlenecek bir sebep olacaktır. 

Ece ve Haluk şirketlerinin girdiği yeni ihale için çok heyecanlıdır. Ece ihalede temkinli olmayı amaçlarken, Haluk babasının en büyük rakibine ihaleyi kaybetmemeye kararlıdır. Haluk'un girdiği büyük savaşta en kıymetli varlığından bile kaybetme riskini göze alır.
Emrecan ve Ceylan holdingte başladıkları yeni işlerinde kendilerini ispat etmeye çalışırken holdinge ansızın gelen işadamları yüzünden bir anda kendilerini patron koltuğunda bulacaklardır.
 
Mahalleye yeni taşınan Aysima, Salih'in başına ne gibi dertler açacak? Emrecan ve Ceylan patronculuk oyununda başarılı olabilecek mi? Haluk'un güç gösterisi Ece'yle arasında ne gibi sorunlara sebep olacak?

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