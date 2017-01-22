Başrollerini Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Keremcem'in paylaştığı O Hayat Benim, 117. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Efsun ve Nuran kavuşuyor mu? İşte O Hayat Benim 117. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

O HAYAT BENİM 117. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Efsun ve Nuran bir süreliğine kavuşmuştur. Ama tek bir gerçek vardır. Ayrılık kaçınılmazdır. Çünkü Bahar ve Ateş haklıdır! Ve kanun da onların yanında olacaktır. Bu bir geri sayımdır!

Efsun, Nuran’ı ilelebet kaybedecektir. Ve Efsun yine yalanlara sığınır. Bahar’ı paramparça edeceğini bile bile bir şileple yurtdışına kaçacaktır. Hülya kimsesizdir, çaresizdir. Oğlundan başka sığınacak hiçbir yeri yoktur. Ama o gecekonduya sığınmak da bütün eski hesapların bir kez daha açılması demektir.

Sultan’ın yanında geçireceği her an Hülya için cehennemden farksız olacaktır. Mehmet Emir saplandığı bataktan artık çıkamayacağını görmektedir. Acaba ölmek midir çare? Herkes bir şeyleri kaybetmektedir. Ama insan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilir.

O HAYAT BENİM 116. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Efsun’un iki hedefi vardır: Önce Nuran’ı geri almak... Sonra da Atahanların karşısına rövanş için çıkmak. Bu süreçte beklenmedik iki cenahın desteğini görür Efsun. Yeni ittifaklar kurulmaktadır. Peki, Bahar ve Ateş, Hülya’nın yalanlarının bir parçası olmayı kabul edecek midir?

O güne kadar tek amaçları kızlarıyla vakit geçirmek, Nuran’ın kendilerini kabullenmesi için çabalamak olmuştur. Artık Nuran’ın öz evlatları olduğunu kanunlar önünde de ispatlama vakti gelmiştir. Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir.

Nuran ikisini de istemiyordur! Efsun’un dünyası başına yıkılır. Her şeyin tek sorumlusu olarak gördüğü Hülya’ya yöneltir hıncını. Önce Hülya’nın konaktan kovulmasını sağlayacak, sonra da sığınabileceği herkesle bağlarını kopartacaktır. Yeni müttefikleri sayesinde, Kenan’dan bile ayıracaktır Hülya’yı!