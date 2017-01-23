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Paramparça 88. son bölüm fragmanı
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Paramparça 88. bölümde neler yaşanacak?

Paramparça 88. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Dilara'nın kalbi duruyor. İşte Paramparça 88. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:10:51 Güncelleme: 09:13:34

Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Barış Falay, Mine Tugay ve Ebru Özkan Saban gibi isimlerin yer aldığı Paramparça 88. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Dilara'nın kalbi duruyor. İşte Paramparça 88. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PARAMPARÇA 88. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öz babasının Harun olduğunu öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Ozan, Alaz’ı görmeye yalıya gelir. Alaz’la birlikte yalıdan ayrılan Ozan’dan bir türlü haber alamayan Harun büyük bir panik ve korku yaşar. Her ne kadar Cihan engellemeye çalışsa da Harun’un alacağı karar, Ozan ile ilgili en büyük sınavı olacaktır. 

Yoğun bakımda bilinci kapalı bir halde ölüm kalım savaşı veren Dilara’nın ziyaretine gelen Asuman etrafta kimse olmamasından faydalanarak Dilara ile hesaplaşmaya başlar. Yılların intikamını almak isteyen Asuman’ın eline bulunmaz fırsat geçmiştir. Bağlı olduğu makineler Dilara’nın kalbinin durduğunu gösterdiğinde yanında bir tek Hazal vardır. 

Öte yandan Candan büyük bir tuzağa düşer. Asuman ise, Damir’in planlarından habersiz, kendisini bu aşka kaptırmıştır. Damir’in kendisini Demir olarak tanıttığı Hazal ile yakınlaşmasına şahit olan Mithat çaresizlikle olan biteni seyretmektedir.

PARAMPARÇA 87. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ozan ile tartışan Dilara üzerine gelen otobüsü son anda fark eder ama iş işten geçmiştir. Kuvvetli bir çarpmayla yere savrulan Dilara’nın çantası bir kapkaççı tarafından alınır. Dilara kayıtlara, ‘40’lı yaşlarında, ağır yaralı kadın. Üzerinden kimlik çıkmadı’ olarak geçer. 

Gerçekleri öğrenen Ozan’ın bu konuyu mutlaka Dilara ile konuşacağını bilen Harun ile Cihan bir türlü Dilara’ya ulaşamaz. Artık iyice paniğe kapıldıkları bir anda 40’lı yaşlarında kimliksiz bir kadının ölüm haberi ile yıkılırlar… Dilara’nın kaldırıldığı hastanede büyük bir acı vardır. 

Selma’nın polise çalıştığını anlayan Damir harekete geçer. Hazal, bir iş bahanesiyle karşısına çıkan ve kendisini işadamı Demir Yankı olarak tanıtan Damir’e karşı iyi niyetli yaklaşır ancak Damir, Hazal’ı görür görmez tüm hayatının değişeceğini anlamıştır. 

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