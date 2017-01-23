Başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayrı ve Veysel Diker'in yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Itır ve Tarık kavga mı ediyor? İşte Hangimiz Sevmedik 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Münir ile Adile’nin inatlaşmasını da geçen Itır ve Tarık inatlaşmasından mahalleli de nasibini alacaktır.

Adile ile Münir ikisinin gerçekten kavga ettiğine inanmazlar ve oyun yaptıklarını düşünürler. Mahalle sakinleri de Itır ile Tarık’ın gerçekten kavga ettiğine inanamaz. Ancak ikisi de çok ciddidir ve ofisi ile muayenehaneyi satmaya karar verirler.

Bir yandan Adile ile Münir diğer yandan Ayşen , Şener , Emel ve İlyas Tarık ile Itır’ı barıştırmanın yollarını ararlar.

Diğer yandan Adile ile Münir’i evlendirmeyi başaramayan Adalet hala evine dönmeye karar verir. Fakat gitmeden önce çok önemli bir sırrı öğrenecektir.

HANGİMİZ SEVMEDİK 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenen Adile ile Münir soluğu karakolda alırlar. Yine kendilerini nezarethaneye attırmayı başarırlar.

Mahalleli Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenir. Ancak Perran’dan saklarlar.

Adile ve Münir’in evleneceği haberi Yuvacık mahallesine bomba gibi düşer. Diğer yandan Ayşen ve Şener de boş durmayacaklar ve Münir ile Adile’yi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

İlyas sonunda Emel’e aşık olduğunu itiraf eder. Ancak onu bir sürpriz beklemektedir. Tarık ve Itır’dan gelen haber Yeşil ve Çam ailelerini şok edecektir.