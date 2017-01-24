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İçerde 19. bölüm fragman
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İçerde'nin 19. bölümünden ilk sahne

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'İçerde'nin 19. bölümünden ilk sahne yayınlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 23:58:02 Güncelleme: 24 Ocak 2017 Salı, 00:07:39 HABERTURK.COM

Pazartesi gecelerinin vazgeçilmezi, Show TV'nin aksiyon dolu dizisi İçerde, yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi yine akrana kilitleyen İçerde'nin, sürprizlerle dolu 19. bölümünden ise ilk sahne yayınlandı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

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