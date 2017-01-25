Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel, 77. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Çınar ve Nevra'nın intikam hazlarını, Poyraz durdurabilecek mi? Meltem iyileşebilecek mi? İşte Poyraz Karayel 77. bölüm fragamnı ve bölüm özeti...

POYRAZ KARAYEL 77. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 77. randevusuna çıkacak olan Poyraz Karayel'de olaylar şöyle gelişecek: Çınar, Ayşegül’e izlettiği görüntülerle onun altüst olmasının keyfini çıkarırken Ayşegül hırsla çıkar, Poyraz ve Eda ile yüzleşmek için evin yolunu tutar.

Ummanlar seri katilin kaçırdığı Taşkafa’yı kurtarmak için bir operasyona kalkışırlarken, seri katilin cinayetlerinin sırrı da ortaya çıkar.

Eda, Poyraz ve Ayşegül’e kurduğu tuzakla Nevra’nın gözüne girmiştir. Nevra, Eda’nın kızını görmesine izin verir. Ancak Nevra’nın Eda ile işi bitmemiştir. Eda’nın yeni görevi Bahri’ye adım adım yaklaşan Savaş ile ilgilidir...

Meltem’in intihar girişimiyle şok olan Poyraz ve Zülfikar, ciddi bir tedavi uygulanması gerektiğini öğrenirler. Ancak Poyraz’a olan nefreti yüzünden Çınar, Meltem’in iyileşmesine izin vermemeye kararlıdır.

Nevra, Girişim’in yöneticileriyle bir buluşma düzenleyecektir. Bunu öğrenen Mümtaz, Poyraz’dan yardım ister. Poyraz bu isteği reddetse de kader Poyraz’ı o toplantıya sürükler. Ancak Poyraz’ın giriştiği bu tehlikeli işin bedeli çok büyük olacaktır...

POYRAZ KARAYEL 76. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eda’nın Poyraz’ı baştan çıkarma görevinden habersiz olan Ayşegül ve Poyraz evlerinin kapılarını Eda’ya açarlar. Eda kızına ulaşmak için Poyraz’ı tavlamanın yollarını aramaya başlar. Nevra'nın verdiği görevi yerine getirmek isteyen Mümtaz'ın, Poyraz'ın yardımına ihtiyacı vardır. Ancak kalkıştıkları işin sonu hiç de bekledikleri gibi olmayacaktır.

Nevra ve Çınar'ın kurban seçtiği Meltem, Zülfikar'ın endişelerini haklı çıkararak iyice kötüleşir ve herkesi şok edecek bir işe kalkışır.

Seri katil ise nihayet Orhan Solmaz’ı bulmuştur. Böylece Taşkafa için tehlikeli bir geri sayım başlar.

Eda Poyraz ve Ayşegül’ün arasına girmenin ne kadar zor olduğunu keşfetse de Nevra’nın tehditleri yüzünden durma şansı yoktur. Son hamlesi Ayşegül ve Poyraz aşkını büyük bir sınavla yüz yüze bırakacaktır.