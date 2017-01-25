Başrollerini Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda 53. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Nihan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Nihan’ı kurtarmak için Emir ve Kemal ayrı ayrı seferber olur. İşte Kara Sevda 53. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

KARA SEVDA 53. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kemal’in, Nihan’ı ikna etmek için seçtiği yol büyük bir kabusla biter. Nihan kaza sırasında ağır yaralanır. Sevdiği kadın kollarında ölümle pençeleşirken çaresizlik içindeki Kemal’in yardımına Leyla ve Ayhan yetişir.

Nihan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Nihan’ı kurtarmak için Emir ve Kemal ayrı ayrı seferber olur. Yaşadığı büyük vicdan azabına rağmen, Kemal Nihan’ı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Tükenen ümitleriyse kimsenin beklemediği bir isim canlandıracaktır.

Emir, Kemal’in hastanedeki varlığına ilk andan itibaren tahammül edemez. İki ezeli düşman Nihan uğruna ne kadar ileri gideceğini birbirine itiraf eder. Ama Emir bununla yetinmez. Kemal’i, Nihan’dan uzak tutmak için hastanede etten bir duvar örer. Kemal ise Nihan’ı görmeden, elini tutmadan o hastaneden ayrılmayacaktır.

Öte yandan başta Leyla olmak üzere herkes, Kemal’i sakinleştirmeye çalışır. En azından Nihan gözüne açana kadar Kemal’in, Emir’le Deniz konusunda yüzleşmemesi için seferber olur.

Nihan’ın kazasını sorguladığında, Emir, Nihan’ın Kemal’le bir gece geçirdiğinden şüphelenir ve bu kazasının arkasındaki sır perdesini aydınlatmaya karar verir. Asu’nun çabası Emir’i durdurmaya yetmeyecektir.

Emir kendisinden gizlenen sırlara yaklaşmışken, Kemal, Emir’e öfkesinin Emir’i gerçekten öldürebilecek kadar büyük olduğunu anlar. Emir’in ise gözü eskisinden karadır; Kemal ile Nihan’ı sonsuza kadar ayırmak için ölebilecek kadar...

KARA SEVDA 52. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal’in Deniz’in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra iç dünyasındaki bütün dengeler temelinden sarsılır. Kemal, Deniz’le geçiremediği günlerin ve kendisine söylenen yalanların hesabını tek tek sormak için harekete geçer.

Nihan ve Deniz, sadece Emir’in adresini bildiği bir yerdedirler. Kemal, önce Nihan’ın nerde olduğunu bulmak zorundadır. Bu sırada, Nihan’ın keyfi, Emir’in sürpriz ziyareti ile bozulur. Emir’in ziyareti, Kemal için Nihan’ın adresine uzanan bir boşluk yaratır.

Banu ile Emir arasında bir bağdan şüphelenen Tarık, yavaş yavaş bilmediği gerçeklere yaklaşır. Diğer tarafta Zeynep, tutunacak son dalı olan işinden de atılır. Hakan, desteğini Zeynep’ten çekmez. Hakan, kendini yavaş yavaş Zeynep’e kaptırırken, Zeynep’in kendisinden kararlı bir şekilde uzaklaşması, Emir’i anlamlandıramadığı şekilde rahatsız eder. Zeynep’in karşısına çıkar ve Hakan’la Zeynep’i birlikte görür. Bu karşılaşma, Zeynep ve Emir arasındaki dengelerin değişmeye başladığını gösterir.

Asu ise Kemal ve Nihan'ın birlikteliğini keşfeder ve herkesin kaderini sonsuza dek değiştirecek tehlikeli bir adım atar. Kemal hiddeti ve karışık duyguları ile Nihan’la yüzleşir. Kemal’in büyük öfkesi karşısında Nihan çaresiz kalır. Nihan’ın Kemal’e güveni sonsuzdur, tarafı bellidir ancak diğer tarafta Deniz’in hayatı söz konusudur.

Nihan, Kemal’i sakinleştirmeye çalıştıkça Kemal hiddetlenir. Aklında sadece bir tek düşünce vardır. Ya Nihan’la ya da Nihan’sız Deniz’i alıp gitmek. Emir ve Kemal arasında yaşanan, Deniz’le genişleyen bu yeni savaşta Nihan’ın tarafını seçmek için bir gecesi olacaktır.