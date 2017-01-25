Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek 4. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Derin, Ali'nin gitmesine engel olduğu için Aslı'ya minnettardır ama Şahin'in kendisine ters davranmasına anlam verememektedir. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tüyoları...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sınır dışı edilmemek için Aslı'yla nikah masasına oturan Ali'nin aklı ameliyata girecek olan Rauf'tadır. Derin ise olan bitenden habersiz hastaneye geldiğinde öğrendikleri karşısında şoke olur. Derin, Ali'nin gitmesine engel olduğu için Aslı'ya minnettardır ama Şahin'in kendisine ters davranmasına anlam verememektedir. Ali biraz nefes almak için gece yarısı gittiği limanda büyük bir sürprizle karşılaşır.

Babasının ihanetiyle sarsılan Aslı, ona hiç unutamayacağı bir ders vermeye karar verir. Bunun için Ali'nin yardımına ihtiyacı vardır. Tekin ve Yiğit, Ali'den kurtulduklarını sanırken, Ali'nin hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkmasıyla ortalık yeniden karışır. Şahin, Ali'yi Mirkelamoğlu ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başaramaz. Bu yüzden araları açılır. Şahin'e haddinden fazla tepki gösterdiğini düşünen Ali hatasını telafi etmek isteyince Tekin'in sinsi tuzağına düşer.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hiç beklemediği bir anda babasını karşısında gören Derin şaşkına döner fakat Ali'nin de desteğiyle onunla evine döner. İkisi de bu gidişin esarete giden bir yol olduğundan habersizdir. Şahin'le karşı karşıya gelmek Tekin'in unutmaya çalıştığı anılarının tekrar yüzeye çıkmasına neden olur. Onun geçmişle olan hesaplaşması, Ali'nin sırlarına da ışık tutar.

Derin'i bir kez daha kaybetmemeye kararlı olan Ali, onu ev hapsinden kurtarmak için Aslı'yla iş birliği yaparken Yiğit'in ona karşı kurduğu tuzağı gözden kaçırır. Tekin, Şahin ve Ali'nin kızından uzak durması için elinden geleni yapar ve Rauf Anne'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda Ali'nin elini kolunu bağlar. Ali'yle Derin ayrı ayrı hayata tutunmaya çabalarken çözüm hiç beklemedikleri bir yerden gelecektir.

"BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK" GENEL HİKAYESİ

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur..