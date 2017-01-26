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Cesur Yürek
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"Cesur Yürek"in 15. bölüm tanıtım yayınlandı

Show TV'nin Fark Film imzalı, güçlü oyuncu kadrosu, bol aksiyon ve aşk dolu hikayesiyle ilgiyle izlenen dizisi "Cesur Yürek"in 15. bölüm tanıtım yayınlandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:04:44 Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 09:45:11

Ömer'in ormanda Bradd'i zincir ile ayaklarından bağlayıp sürüklerken "Bizim topraklarımız kutsaldır. Biraz yüzünü sür, tadına bak ki çiğneyemeyeceğini anla" dediği anlar merak uyandırdı.

"Cesur Yürek"in perşembe akşamı ekrana gelecek 15. bölümünde; Bradd’i ele geçiren Ömer, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödetecektir. Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisidir. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırır. İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet Ferhat’ın tuzağına düşer.  Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynar. Ömer kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girer.

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in başrollerinde Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal, Ruveyda Öksüz yer alıyor. Yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu ise Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.



“Cesur Yürek”, heyecan dolu yeni bölümü ile bugün saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "Cesur Yürek"in 15. bölüm tanıtımı!

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    süper bir dizi Onur müthiş yakışmış kabadayılığa basarılarının devamını dilerim..
  • Misafir 3 saat önce
    Umarım mesaj iletilmiştir..
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