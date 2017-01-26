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"İçerde"nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 19. bölüm tanıtımı yayınlandı...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 23:51:27 Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 00:00:36 HABERTURK.COM

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 19. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 18. bölümünde; Melek Celal'in dolabını karıştırıp bir silah bulmuş ve onu beklemeye başlamıştı. Melek'in en başta Celal'e doğrultup sonra kendi başına dayarken silahı "Yarım kalan işi bitirelim diyorum duymadın mı? Önce annesini öldürdün, şimdi de sıra kızında!" dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

"İÇERDE"NİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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