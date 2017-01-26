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Vatanım Sensin 13. son bölüm fragmanı
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Vatanım Sensin 13. bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin, 13. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Azize, Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirmek istiyor. İşte Vatanım Sensin 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

26 Ocak 2017 Perşembe, 09:27:42 Güncelleme: 09:29:04

Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı Vatanım Sensin, 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Azize, Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirmek istiyor; Yıldız ise Leon'dan engel olmasını diliyor! İşte Vatanım Sensin 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet, silahların Tevfik’te olduğunu öğrenmiştir. Aradığı hain, yıllarca kardeşim dediği kişidir. Yunan Ordusu, Nazilli'ye saldırmadan silahları bulmak zorundadır.

Cevdet ve Tevfik arasındaki hesaplaşma, olayları iki tarafın da ummadığı yerlere çekecektir. Öte yandan Azize, kızı Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirme telaşındadır.

Mustafa Sami'nin her yerde aranıyor olması onların başına iş açarken, Yıldız ise evlendirilmemek için Leon’dan yardım umar.

VATANIM SENSİN 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet'in, Leon'a pusu planı başarılı olmuş ve Cevdet kızını şimdilik ipten kurtarmıştır. Ancak Vasili'nin, Leon'un hayatını tehlikeye atacak kadar gözünün dönmesi Cevdet için beklenmedik bir durum olur.

Cevdet'e dair şüpheleri gittikçe artan Vasili kati emrini verir; Şayet Cevdet, Eşref'i vurmazsa öldürülecektir.

Giderek sıkışan Cevdet'in artık silahları bulmaktan başka çaresi kalmamıştır. Silahları kaçırmanın peşinde olan Tevfik ise başına geleceklerden habersizdir.

Tevfik'e dair her şeyi öğrenen Eftalya, tüm gerçekleri anlatmak üzere Azize'nin kapısını çalar.

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