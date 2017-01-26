Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Perihan oğlunu zapt edebilecek mi? İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öldü bilinen Onur’un ortaya çıkmaya niyeti yoktur ama Ceren ve Fırat’ı da rahat bırakmayacaktır. Perihan oğlunu zapt edebilmek için harekete geçer. Fırat’ın üzerine suçu atacaktır ama planları hiç de umduğu gibi gitmez.

Aşkın gücü en sağlam planları, kötülükleri bile ters düz etmeye yetecektir. İnci ve Emir’in yakınlaşmaları da artık ilerlemiştir.

Emir duygularını açıkça belli ederken İnci hala kararsızdır ama bu yakınlaşmadan da fazlasıyla memnundur.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Onur denize düşmüştür ve onca aramaya rağmen bulunamamıştır. Sahile vuran Onur yaşlarındaki ve eşkalindeki erkek cesedi de artık elde kalan son umutları yok etmiştir. Fırat ve Ceren olanlardan kendilerini sorumlu tutarlar. İnci ise kahroluyordur. Onur’a sahip çıkamadığını düşünüyordur.

Bütün masumlar kendilerini suçlaya dursun, Onur’un ölümünü kabullenen Perihan için bu durum hem acılı hem de karşı konulamaz bir öfkeye dönüşür. Ceren ve Fırat’a en büyük zararı aileleri üzerinden verir ancak bununla yetinmez.

En ağır darbeyi vuracaktır Perihan çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Oğluna kavuşmadan önce beraberinde de birçok canı kendisiyle götürecektir...