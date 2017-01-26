Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ölene Kadar 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Selvi için işler zorlaşıyor. İşte Ölene Kadar 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ÖLENE KADAR 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dağhan'ın Yılmaz ve Selvi ile olan sürpriz buluşması eski defterlerin açılmasına sebep olurken Yılmaz'ın anlattıkları Dağhan'ın aklında soru işaretleri bırakır. Dağhan'ı esaretten kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan Selvi ise şimdi abisini ateşe atmış olmanın sıkıntısını yaşamaktadır.

Abi kardeş arasındaki ipler gerilirken notu gönderen kişinin kimliği esrarını korumaktadır. Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak isteyen Dağhan, kendini eski aşkı Beril'in karşısında bulur. Bu durum Beril'i kaybetme korkusuyla paranoyaklaşan Ender'i çileden çıkartacaktır.

Diğer yandan gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle burun buruna gelen Ender ve Yılmaz, notu gönderen kişiyi bulmak için kolları sıvar. Fakat onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yıllar sonra babasının odasına girip katille ilgili ipucu arayan Beril ise Sezai'nin odasında bulduğu şey yüzünden bir hayli şaşıracaktır.

Asıl katilleri bulma yolunda her şeyi göze alan Dağhan, Yılmaz'ın peşine düşerken Selvi için işler iyice zorlaşır. Bir yandan gerçeği arayan Dağhan'ın yanında olmaya çalışan Selvi diğer yandan abisini ondan korumak zorundadır, fakat bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

ÖLENE KADAR 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sonunda özgürlüğüne kavuşmuş olan Dağhan, haksız yere hapiste geçirdiği 11 yılın hesabını sormaya kararlıdır. Vicdan azabıyla kıvranan Selvi ise çocukken işlediği günahla bir kez daha yüzleşirken Dağhan'ın bazı gerçeklere ulaşmasına engel olmak zorundadır.

Ne var ki kafesten çıkmış aslanı dizginlemesi kolay olmayacaktır. Geçmişin gölgesi herkesin üzerine vurmuştur. İki eski sevgili, Dağhan ve Beril yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelirler. Dağhan'ın bir intikam planı peşinde olduğunu düşünen Ender ise tedirgindir, Yılmaz'ı bu konuda uyarır.

Hayatının kararmasına sebep olan gizli şahidin izini sürmeye çalışan Dağhan, hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır.