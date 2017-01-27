Arka Sokaklar, 426. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Veysel esrarengiz bir şekilde ölüyor. Ekip Veysel'in ölümüyle ilgili ifade veriyor. İşte Arka Sokaklar 426. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 426. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Veysel’in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verecektir. Kenan Aslan, 2009’dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir. Yeşim, küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir.

Kenan, Sezgin’i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır. Tabii ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması...

ARKA SOKAKLAR 425. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Suat’ın da Haydarberk ile birlikte Safranbolu’ya, Hüsnü’nün yanına gitmesinden sonra İstanbul’da evin reisliği Metin’e kalır. Zeliha’nın bir gün önce yaptığı yayının işe yarayıp yaramayacağı merak konusudur.Veysel’in ipliğinin pazara çıkması, Hüsnü’nün ekibe ve İstanbul’a geri dönebileceğinin ışığıdır.

Mesut ve Ali hastaneye gidip Ender’in ifadesini alırlar. Sezgin ve Veysel’in nerede olduğu ile ilgili bilgi almaya çalışırlar. Ender hiçbir açık vermez. Ancak, biricik aşkı gözbebeği Gökçe ile ilgili baskı yapılınca Ender bildiklerini anlatır. Sezgin’in bağ evinde olduğu ve en son Ender’e bir bomba düzeneği hazırlattığı öğrenilir. Ekip, soluğu bağ evinde alır. Ancak bağ evi tabii ki boştur. Ekip, Veysel’in has adamlarından Halit’in cesedi ile karşılaşır. Veysel ve Sezgin’in de arası açılmaya başlar.

Safranbolu’da lojmanda Hüsnü, Suat ve Haydarberk bir şekilde hayatlarına devam etmektedir. Çocuklarından, ekipten ayrı kaldıkları için içleri buruk olsa da, görev kutsaldır ve vatanın her yerinde görev yapmak ayrı bir duygudur. Hüsnü’nün ekibe geri döneceğinin müjdesini vermek için Rıza, Mesut, Selin ve Ali Safranbolu Çarşı Karakolunun yolunu tutarlar.

Çevik Kuvvet polisi Ferhat ve Osman’a son dakika ek görev gelir. Akşam stadda olacaklardır. Aynı akşam Leyla’nın annesi Ferhatlara yemeğe davetlidir. Bu yemeğe Ferhat görev dolayısıyla katılamaz. Vural ve adamlarının bomba düzeneği hazırdır. Bu seferki eylemin büyük ses getirmesini hedeflerler. Bedri ve Hazım bomba yüklü araçlarıyla stada doğru yol alırlar.