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Yıldızlar Şahidim 1. ilk bölüm fragmanı
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Yıldızlar Şahidim 1. bölümde neler yaşanacak?

Yıldızlar Şahidim, ilk bölümüyle bu akşam karşımızda olacak. Peki dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Yıldızlar Şahidim 1. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

27 Ocak 2017 Cuma, 09:53:24 Güncelleme: 09:54:42

Canan Ergüder, Berk Cankat, Özge Gürel, ve Mesut Akusta’ın başrolleri paylaştığı Yıldızlar Şahidim, ilk bölümüyle bu akşam karşımızda olacak. Peki dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Yıldızlar Şahidim 1. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

YILDIZLAR ŞAHİDİM 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde yaşayan, umutsuzca şarkıcı olma hayalleri kuran Haziran, pop yıldızı Aras’ın ülkedeki en büyük hayranıdır. İkilinin yollarının kesişmesi imkansızdır. Fakat bir mucize gerçekleşir. Aras’la Haziran, Aras’ın konserinde karşılaşır. Bu karşılaşma, engellerle dolu bir yolun da fitilini ateşler...

YILDIZLAR ŞAHİDİM OYUNCULARI

Canan Ergüder

Berk Cankat

Özge Gürel

Mesut Akusta

Özge Sezince

Gamze Karaduman

Melih Selçuk

Özgür Emre Yıldırım

Ceren Soylu

Yılmaz Gruda

Edip Tepeli

Dila Danışman

Berkan Bulut

Aslı İnandık

Necati Kutlu

İrem Kahyacıoğlu

Merve Bulut

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