Canan Ergüder, Berk Cankat, Özge Gürel, ve Mesut Akusta’ın başrolleri paylaştığı Yıldızlar Şahidim, ilk bölümüyle bu akşam karşımızda olacak. Peki dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Yıldızlar Şahidim 1. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...
YILDIZLAR ŞAHİDİM 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde yaşayan, umutsuzca şarkıcı olma hayalleri kuran Haziran, pop yıldızı Aras’ın ülkedeki en büyük hayranıdır. İkilinin yollarının kesişmesi imkansızdır. Fakat bir mucize gerçekleşir. Aras’la Haziran, Aras’ın konserinde karşılaşır. Bu karşılaşma, engellerle dolu bir yolun da fitilini ateşler...
YILDIZLAR ŞAHİDİM OYUNCULARI
Canan Ergüder
Berk Cankat
Özge Gürel
Mesut Akusta
Özge Sezince
Gamze Karaduman
Melih Selçuk
Özgür Emre Yıldırım
Ceren Soylu
Yılmaz Gruda
Edip Tepeli
Dila Danışman
Berkan Bulut
Aslı İnandık
Necati Kutlu
İrem Kahyacıoğlu
Merve Bulut