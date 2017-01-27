Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Caner Cindoruk ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl: Kösem 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıya karışan yüzlerce insanı toplatır. Onlara verdiği ceza ahaliyi korkutur. Farya, gece vakti, Gevherhan Sultan’ın, Silahdar’ın dairesine girdiğini görür ve onu izler.

Silahdar’ın kalbindeki kişinin Gevherhan olduğunu anlar… Sultan Murad, Farya’ya nikah kıyar. Nikahın haremde ilan edilmesinden sonra, Kösem Sultan ve Ayşe Sultan şoke olur. Ayşe sinir krizi geçirirken, Farya ise Kösem’in karşısındadır. Şehzade Kâsım, kendini ihbar eden kişinin Bayezid olduğunu öğrenir.

İki kardeş arasında kavga çıkar. Bu kavgayı, Sultan Murad ayırır. Sultan Murad’la karşı karşıya gelen Bayezid, gerçekleri anlatabilecek midir?

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sultan Murad adaleti sağlamak için savaşıyor!

Anadolu’daki isyanı bastırmak için Bergama kalesi önlerine gelen Sultan Murad, kaleye girmek için ekibiyle beraber akıl almaz bir plan yapar. Bergama kalesine sızan Sultan Murad ve ekibi pusuya düşer.

Ahalinin linç etmeye çalıştığı Farya, saldırıdan son anda kurtulur. Aldığı acı haberle kaderi tamamen değişecektir… Kösem Sultan, Farya’ya saldıranların elebaşlarını en ağır biçimde cezalandırır.

Saldırıyı Ayşe Sultan’ın yaptığına dair bir delil olmasa da Farya Ayşe’nin yaptığından emindir. Acıdan gözü dönen Farya Ayşe’yi suçlar. Ayşe Sultan ölümle burun buruna gelir.

Kâsım’ın cezalandırılması, Şehzade İbrahim’in korkularını tetikler. Kendini odaya kapatan İbrahim için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Payitahta dönen Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıyı öğrenince çok öfkelenir. Bu işte parmağı olan herkes bedelini ödeyecektir...