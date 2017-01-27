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Aşk ve Mavi 12. son bölüm fragmanı
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Aşk ve Mavi 12. bölümde neler yaşanacak?

Aşk ve Mavi 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sevda evden kaçıyor! İşte Aşk ve Mavi 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

27 Ocak 2017 Cuma, 10:05:08 Güncelleme: 10:07:55

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sevda evden kaçıyor! İşte Aşk ve Mavi 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Göreçki ailesi soygun şokunu atlattıktan sonra Sevda'nın evde olmadığını fark eder. Her yerde kızı ararlar ama bulamazlar. Tek umut polisten gelecek bir haberdir. 

Polis, Sevda'yı nikâh dairesinde İlyas'la evlenmek üzere bulur. Göreçkiler, bu evliliği engellemek için seferber olurlar. Hasibe'nin Sevda'nın kaçması için yardım ettiğini öğrenen Refika ve Safiye deliye dönerler.

AŞK VE MAVİ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ali, kazadan sonra hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Mavi, Ali'yi suçladığı için çok pişmandır ve hastanede bir an bile yanından ayrılmadan Ali'nin gözlerini açmasını beklemektedir.

Cemal, kazadan sonra kaybolan ve Mavi'nin babası Mahmut'un cinayetini aydınlatacak tespihin peşindedir. Cemal'den intikam almak isteyen İlyas, Hasibe'nin de yardımıyla hiç beklenmedik bir hamle yapar. Göreçki ailesini zor günler beklemektedir.

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