Başrollerini Ufuk Bayraktar, Sevtap Özaltun ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Sevda Kuşun Kanadında 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde silahlar çekilmiş, ilk kıvılcım bekleniyor! İşte Sevda Kuşun Kanadında 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Silahlar çekilmiş, herkes adeta ilk kıvılcımı kimin çakacağını beklemektedir. Tam ortalık kan gölüne dönmek üzereyken Kabadayılar dünyasının ağır abisi Demirleblebi araya girer. Tarafına belli eder. Büyük hesaplaşma ise yeni başlamıştır. Ömer’in yanında yer alan Demirleblebi de savaşa katılmıştır. Ve sonucunda ağır bir bedel öder. Oğlu Mete, babasının intikamını almak için Ömer’in emrine girer. Savaş iyiden iyiye kızışır.

Zafer kendi adamını istihbaratın başına geçirmek için uğraşırken, araya Türkeş girer. Türkeş’in tavsiyesiyle Cemil Ateş beklenmedik bir makama getirilir. Zafer ve Amiral bu hamle karşısında büyük bir öfkeye kapılır. Ancak her ikisinin de vazgeçmeye hiç de niyeti yoktur.

Asım’ın milli piyade tüfeği projesinin geleceğinden çekinen dış güçler, silah satıcıları, bu projeyi ortadan kaldırmak için Asım’ın peşine ajan takar. Ajanlar, Asım ve Elif’i tuzağa düşürürler...

Filiz ise başörtüsü bahanesiyle üniversitenin karıştırılmasından kendisini sorumlu tutar. Artık mücadele edemeyeceğini düşünür ve İstanbul’u terk etmek için hazırlık yapar. Ancak Ömer buna izin verecek midir ? Filiz’in karşısına çıkar, kalması için ondan tek şart ister. Ama Ömer için bu çok zor bir istektir...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer’in Kaşıyaralı’nın mekanını basmasını ve Zafer’in üniversitede öğrencileri nasıl provoke ettiğini izleyeceğiz.

Kabadayılar dünyasına hızlı bir giriş yapan Ömer, kendi kurallarını ilan edince Zafer’in adamı Kaşıyaralı ile karşı karşıya gelir. Ömer öldürülen adamının hesabını sormak için Kaşıyaralı’nın mekanını basar ve karşılıklı silahlar çekilir… Hava kurşun gibi ağırdır...

Üniversitede ise ortam gergindir. Gençler arasındaki kavgalar aralıksız sürmektedir. Zafer bir yandan olayları provoke ederken bir yandan da Asım’ı üniversiteden attırmak için plan yapar. Çünkü her adımında karşısına Asım çıkmaktadır.

Diğer yandan Amiral, kontrolünden çıkan Zafer'in işini bitirmek için gizliden gizliye çalışmalarını sürdürmektedir. Birlikte çalışmayı teklif ettiği Zafer’in kara kutusu Bekir ise kararını vermiştir...