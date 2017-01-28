Bülent Emrah Parlak’ın da kadrosuna katıldığı cumartesi ekranının romantik komedisi “Aşk Laftan Anlamaz”, sürprizlerle örülü 28. bölümüyle karşımızda. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Aşk Laftan Anlamaz 28. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayat ve Murat’ın herkesten uzakta geçirdiği balayı ve sonsuz mutluluğuna sürpriz bir ziyaretçi ile gölge düşer. Hayat, öğrendiği sırla Murat arasında sıkışacak, zorluklarla kazandığı mutluluğu kaybetmemek için var gücüyle savaşacaktır.

Cemil’in beraberinde getirdiği yalan giderek büyümekte ve büyürken de bir aşkı peşinden sürüklemektedir. Tuval “İmkansız” derken Cemil’in etkisine girmekten kaçamaz.

Murat’sa annesine ilk kez bu kadar yakın olacak ve söylenmeyen her şey dile gelecektir...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır. Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil Murat’a bir şart koşar.

Hayat, Uzun ailesine yakışır bir şekilde gelin olacaktır. Karısından bir an ayrı kalmak istemeyen Murat, Hayat için her şeyi yapmaya razıdır. Kız istemeye de, hamama girip terlemeye de, parmağına kına yakmaya da...

Cemil ise bir yandan kardeşinin düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, bir yandan aslında onu İstanbul’a getiren sırrı annesinin başına atıp kaçmak istemektedir. Ancak Cemil’in bir türlü tutamadığı dili başına yine bela olacak ve Hayat’ın babası Sefer’i arkasından sürükleyecektir.

Peki Hayat ve Murat üst üste gelen belalara rağmen vuslata erebilecek midir?