Başrollerini Erdal Beşikçioğlu (Tarık) ve Gökçe Bahadır’ın (Bahar) paylaştığı Adı Efsane, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Peki Adı Efsane 1. bölümde neler yaşanacak? İşte Adı Efsane 1. ilk bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
ADI EFSANE 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Eski milli basketbolcu Tarık Aksoy, kendi hırsı ve yanlışları yüzünden önce kariyerini, ardından karısını kaybeder. En son çocuklarının velayeti de alınır elinden. Kızları Melis ve Zeynep, teyzeleri Seçil ile yaşamaktadır. Tarık, çocuklarının velayetini alabilmek için hayatını düzene sokmak zorunda olduğunu anlar ve bir lisede, koç olarak işe başlar...
ADI EFSANE OYUNCULARI
Erdal Beşikçioğlu
Gökçe Bahadır
Rojda Demirer
Almila Ada
Cem Yiğit Üzümoğlu
Baran Bölükbaşı
Hakan Ummak
Kaan Sevi
Burak Aybastı
Özgü Kaya
Emre Bey
Leya Kırşan