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Adı Efsane 1. ilk bölüm fragmanı
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Adı Efsane 1. ilk bölümde neler yaşanacak?

Adı Efsane, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Peki Adı Efsane 1. bölümde neler yaşanacak? İşte Adı Efsane 1. ilk bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:34:11 Güncelleme: 09:37:34

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu (Tarık) ve Gökçe Bahadır’ın (Bahar) paylaştığı Adı Efsane, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Peki Adı Efsane 1. bölümde neler yaşanacak? İşte Adı Efsane 1. ilk bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ADI EFSANE 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eski milli basketbolcu Tarık Aksoy, kendi hırsı ve yanlışları yüzünden önce kariyerini, ardından karısını kaybeder. En son çocuklarının velayeti de alınır elinden. Kızları Melis ve Zeynep, teyzeleri Seçil ile yaşamaktadır. Tarık, çocuklarının velayetini alabilmek için hayatını düzene sokmak zorunda olduğunu anlar ve bir lisede, koç olarak işe başlar...

ADI EFSANE OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu

Gökçe Bahadır

Rojda Demirer

Almila Ada

Cem Yiğit Üzümoğlu

Baran Bölükbaşı

Hakan Ummak

Kaan Sevi

Burak Aybastı

Özgü Kaya

Emre Bey

Leya Kırşan

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