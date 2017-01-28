Oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mustafa’nın uğradığı saldırıyı fırsata çeviren Fikriye, Figen’i Mustafa’nın üzerine salarken, Ece’yi ve Deniz’i de ezmeyi dener ama Mirat’tan ağır bir karşılık alır. İbrahim’in tepkisi yüzünden Mustafa’yla iletişim kuramayan Ece çok üzülür.

Deniz yeni başladığı işinde, aşçı Emin’in kumpaslarıyla mücadele ederken, Orhan Deniz’in dikkatini çekebilmek için numaralar yapar.

Mirat, Salman Ağa’nın arayıp görüşmek istemesiyle tedirgin olur. Deniz ve Mirat’ın kazaran yakınlaşmalarını gören Diyar’ın tepkisi, Deniz’i çok huzursuz eder. Ece’nin şikayetiyle içeri alınan ama delil yetersizliğiyle bırakılan Ferhat, Ece’ye diş biler ve intikamını alır.

Ece yaşadığı şokla mahvolurken, Diyar ve Mirat büyük bir tehlikeyle burun buruna gelir.

KALBİMDEKİ DENİZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alihan ailesine elini uzatacak kadar yakınken, yüzleşme cesaretini gösteremez. Deniz onu dışarıda gördüğünden emindir ama kimseyi inandıramaz. Alihan’ın bir otelde konakladığı haberini emniyetten aldığında, bir yerlerde gizleniyor olduğundan emin olur.

Mirat, Deniz’in kocasını kafasından sildiğini duyduğunda çok mutlu olur ama Diyar’a verdiği söz nedeniyle evli olmadığını istese de açıklayamaz. Şebnem Alihan’ın İstanbul’a gidişinin acısını, üzüntüden düşük yaptığı numarasıyla kat kat çıkarır ve ondan geçmişe sünger çekme sözünü alır.

Fikriye, Mustafa’nın Ece yüzünden mahallenin gençleriyle kapıştığını söyleyerek, baba oğulu karşı karşıya getirdiği gibi, bunu bahane ederek Deniz’i de ezmeye kalkar. Mirat tarafından feci şekilde refüze edilen Fikriye, ilk kez Mirat’a tavır koymaya başlar. Deniz Mirat’ın aracılığı ile at çiftliğinin kafeteryasını işletme teklifi alır.

Fikriye ve Hülya, Deniz ve Mirat arasındaki yakınlaşmanın artık önüne geçilemeyeceğinden kaygı duyarlarken, Hülya’nın eline Mirat’ı Deniz’den uzaklaştırabilecek bir koz geçer. Mustafa ve Ece’yi ise kötü bir süpriz beklemektedir.