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Güldüy Güldüy Show Çocuk
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Kahkaha Derya’sı

Pazar ekranının neşesi “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, ünlü popçu Derya Uluğ’un konuk olduğu yeni bölümü ve birbirinden komik skeçlerle takipçilerini yine kahkahaya doyuracak

29 Ocak 2017 Pazar, 10:38:40 Güncelleme: 10:40:34

Birbirinden yetenekli çocukların aynı sahneyi paylaştığı mizah programı “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, Ezo Sunal’ın sunumuyla pazar akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Ünlü popçu Derya Uluğ ile İTA Okulları Korosu’nun konuk olacağı program, “Bilal ve kuzusu Bahadır ile telefon bağımlısı İbrahim ve babası Şevket, ‘Babalar ve Oğulları’ yarışmasına katılırsa neler olur?” konulu skeçle başlayacak. Espri bombardımanı, “6 adımda karne gününde neler yaşanabilir?”, “Emekliliğinin ilk gününü yaşayan ve yıllar sonra ilk kez bir günü evde geçiren Şevket neler yapabilir?”, “Kredi kartını iptal ettirmeye çalışan Bilal’e eşi Yeter engel olabilecek mi?”, “Robotlar yarışmasına katılan Türk robot Hüseyin ve üreticisi Fikri yarışmayı kazanabilecek mi?” sorularının yanıt bulacağı skeçlerle devam edecek. Show 20.00

HT MAGAZİN

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