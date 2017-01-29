Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Ezgi Şenler ve Serel Yereli'nin yer aldığı "Bodrum Masalı", 21. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde babasının Asım olmadığını öğrenen Aslı, gelen kötü haberle dehşete düşüyor! İşte Bodrum Masalı 21. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

BODRUM MASALI 21. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 21. randevusuna çıkacak olan Bodrum Masalı'nda olaylar şöyle gelişecek: Asım kaptan fırtınaya rağmen denize açılmıştır. Aslı hem endişelidir hem de babası olmadığını öğrendiği Asım’a soracak çok önemli soruları vardır. Gözde, Evren ile bir aile kurabilmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu uğurda Yıldız ve çocuklarla yüzleşmeyi de göze alır.

Yıldız, Faryalı ve çocuklar ise evi kurtarmak için uğraşmaktadırlar. Evren de evi kurtarıp kahraman olmak niyetindedir ancak Yıldız’ı kendi haline bırakmaya da niyeti yoktur. İşler kimsenin beklediği gibi gitmez.

BODRUM MASALI 20. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Faryalı teknesi patlayan Süha Reis’i beklemeye devam etmektedir. Kuzey Işıkları’nın Uzay olduğunun ortaya çıkmasının ardından Aslı ve Ateş gerginlik yaşar. Alara da bir yandan Uzay’ı Aslı’ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışır.

Gözde karnındaki bebeği de kullanarak Evren’i geri kazanma planını başlatır. Evren boşanma davası duruşması için geldiği adliyede ailesini ikna etmeyi dener, Ergüvenler duruşmada büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Uzay ilk denemede başarısız olsa da Aslı’ya annesini bulma konusunda yardım etmekte kararlıdır.