Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan'ın başrollerini paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır, 14. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Gözde, Burak’la abasından gizli olarak bir gece kulübüne giderken, başına geleceklerden habersizdir! İşte Hayat Bazen Tatlıdır 14. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR 14. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Koray, Sevda, Burak ve Gözde Kartepe’de kaybolur. Hayat ve Cerrah otelden ayrılmak üzereyken dağda kaybolan gençlerin kardeşleri olduğunu anlayınca şok olurlar! Hayat, endişe ve sinirle Gözde’nin peşine düşer.

Cerrah da Hayat’ı yalnız bırakmaz. Bu sırada Burak ve Koray kızlardan ayrılıp yardım çağırmaya giderler. Uzun süre haber gelmeyince Sevda ve Gözde birlikte, Burak ve Koray’ı aramaya başlarlar. Sonunda bir kulübede bir araya gelen dörtlü arasında her zamankinden farklı olarak bir işbirliği ve dostluk yaşanır! Hayat ve Cerrah onlara ulaştığında ise ortalık karışır! Okula döndükleri zaman Gözde, Burak ile ilişkisini, Sevda, da Koray ile olan sevgililiğini tüm sınıfın önünde ilan eder! Sevda ve Koray’ın sahte aşk oyunundan kimsenin haberi yoktur.

Koray yeni bir planla sınıftakileri dostluk partisi için evine davet eder! Hayat, Gözde’nin kopya çekmesinin şokunu atlatamadan ona yalan söyleyip evden kaçmasına çok kızar. Fakat Gözde de ablasının yalan söyleyerek Kartepe’ye geldiğini fark edince abla kardeş arasında ipler gerilir. Zeynep’in sesini beğenen prodüktör, üvey anne Necla’ya ulaşır. Paranın kokusunu alan Necla, yeniden gönlünü almak ve eve döndürmek için Zeynep’in peşine düşer! Loçko ve Asya arkadaşlarına, ikisinin de birbirlerine numaradan ilgi gösterdiklerini söyleseler de ateş bacayı çoktan sarmıştır! Gözde, Burak’la abasından gizli olarak bir gece kulübüne giderken, başına geleceklerden habersizdir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR 13. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hayat, Cahit’in intikamı karşısında yıkıldığı bir anda Cerrah’ı yanında bulur. Cerrah, Hayat’tan gizli olarak Cahit’le hesaplaşacaktır!

Loçko ve diğerleri kopya olayında önceden ispiyonlandıkları için yakalandıkları sonucuna varırlar. Şimdi hedefleri onları kimin ispiyonladığını bulmaktır. Bunun için planlı olarak Loçko Asya’ya, Emoji de Tarhan’a yaklaşır. Bu arada Şerif, kopya krizini fırsata çevirmenin derdindedir.

Birtanem’i okul dışında çocuklara etüd dersi vermeye ikna eder. Karşılığında her öğrenciden gizlice para alacaktır. Ücret almadan ders vermeyi kabul eden Birtanem, bizimkiler sayesinde Şerif’in asıl niyetini öğrenince işler karışır!

Emoji internette tanıştığı gençle sohbet etmeye devam ederken, kendisini bekleyen sürprizden habersizdir! Burak Gözde’yle Kartepe’de bir hafta sonu geçirmeyi teklif eder. Bu teklife önceleri sıcak bakmayan Gözde, Hayat’ın artan baskısına inat evet der. Bunu öğrenen Koray da Sevda’yla beraber aynı otele gider.

Burak ve Gözde, karşılarında Koray ve Sevda’yı görünce şok olur! Ancak asıl büyük şoku ertesi gün yaşayacaklardır.