Başrollerini Oya Başar, Keremcem, Ezgi Asaroğlu ve Ceren Moray'ın paylaştığı O Hayat Benim 118. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Bahar, kızının yanında olabilmek için Efsun'un ayağına kadar gelir. İşte O Hayat Benim 118. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

O HAYAT BENİM 118. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bahar için tek bir şeyin önemi vardır. Kızının yanında olabilmek! Bu uğurda Efsun’un ayağına kadar gelir. Buna bile razıdır. Ama Nuran’la son gecesini geçirdiğinin farkında değildir. Sabah gözlerini açtığında Nuran yoktur... Efsun yoktur... Onları Romanya’ya kaçıracak olan tekneyle yola çıkmışlardır bile. Dönüşü olmayan bir yolculuktur bu! Bahar çaresizlikle yıkılır. Ateş ise durumdan haberdar olur olmaz Savcı Murat’a haber verir. Sahil Güvenlik alarma geçirilir. Amansız bir takip başlar. Fakat beklenmedik bir haber olayların akışını altüst eder. Çünkü bir çocuğun verdiği umut her şeyi değiştirmeye yeter!

O HAYAT BENİM 117. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Efsun ve Nuran bir süreliğine kavuşmuştur. Ama tek bir gerçek vardır. Ayrılık kaçınılmazdır. Çünkü Bahar ve Ateş haklıdır! Ve kanun da onların yanında olacaktır. Bu bir geri sayımdır! Efsun, Nuran’ı ilelebet kaybedecektir. Ve Efsun yine yalanlara sığınır. Bahar’ı paramparça edeceğini bile bile bir şileple yurtdışına kaçacaktır.

Hülya kimsesizdir, çaresizdir. Oğlundan başka sığınacak hiçbir yeri yoktur. Ama o gecekonduya sığınmak da bütün eski hesapların bir kez daha açılması demektir. Sultan’ın yanında geçireceği her an Hülya için cehennemden farksız olacaktır. Mehmet Emir saplandığı bataktan artık çıkamayacağını görmektedir. Acaba ölmek midir çare? Herkes bir şeyleri kaybetmektedir. Ama insan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilir.