Başrollerini Zeynep Çamcı ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Seviyor Sevmiyor 27. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Deniz, Yiğit'i hastanede doktoruyla samimi bir şekilde görünce şoke olur. İşte Seviyor Sevmiyor 27. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

SEVİYOR SEVMİYOR 27. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yiğit'in evlenmekten vazgeçmesine çok üzülen Deniz yine de ailesine ve çevresine karşı Yiğit'i savunmadan edemez. Bir yandan da Yiğit'in bu kararının nedenini araştırmaya başlar. Yiğit'i hastanede doktoruyla samimi bir şekilde görünce de şoke olur. Yiğit'in kendisini aldatacağına inanamaz. Ofistekilerin de yardımıyla olayın üzerine gider. Öte yandan bunu öğrenen Yiğit, Deniz'i kendisinden uzaklaştırmak için bu durumu kullanmaya başlar.

Simya ve Tuna, aralarında yaşanan olaydan sonra ilk kez karşılaşırlar. Simya bu yaşananı İrem'in öğrenmesinden korkarken, Tuna Simya'yla daha da yakınlaşma peşindedir.

SEVİYOR SEVMİYOR 26. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz'in evlenme teklifi Yiğit'i allak bullak eder. Yiğit söylemesi gerekeni, hasta olduğunu, hastalığının ölümcül olduğunu Deniz'e söyleyemez. Deniz bu sefer işini şansa bırakmayacaktır. Yiğit'le hemen evlenecektir, nettir. Düğün hazırlıkları başlar, düğün ofiste olacak, ışık hızıyla olacaktır.

Yiğit, Deniz'in bu iştahı ve heyecanı yüzünden bir şey diyemez. Fakat hastalık yüzünü göstermektedir. Yiğit, Deniz'le beraberken bir atak geçirir. Deniz çok kötü olur. Yiğit gerçekleri Deniz'den saklamayı becerebilse bile şunu anlar; Eğer Deniz'le evlenirse ve Deniz ona aşıkken ölürse, Deniz mahvolacaktır.

Tuna anne travması ile yüzleştikten sonra toparlamaya başlamıştır, doktoru da kliniğe gidip gelmesine izin verir. Simya, Tuna'nın ikinci travması olan Deniz'i aşmasının tek yolunun Tuna'ya bir sevgili bulmak olduğunu düşünmektedir. Simya zaten İrem ve Tuna'yı çok yakıştırmakta, birbirlerine itmeye karar verir.

Ancak Tuna ve İrem hikayesi hiç de beklediği gibi gelişmeyecektir. Bu psikoloji ile düğün günü gelir çatar. Ofiste aile içinde yapılacak düğünde acaba Yiğit ne yapacaktır? Aşık olduğu kadınla evlenip arkasında bir enkaz mı bırakacaktır?