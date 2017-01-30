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İçerde' dengeler değişiyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 05:55:12

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    HABERTÜRK MAGAZİN

    Pazartesi ekranının soluksuz izlenen dizisi “İçerde”, oyuniçindeoyun etiketiyle unutulmaz anlara sahne olacak. Dizide her karakterin dünyasında yeni bir yol açılacak

     

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    SHOW TV’nin pazartesi akşamları milyonları ekrana kilitleyen fenomen dizisi “İçerde”, soluksuz izlenecek bir bölümle takipçilerinin karşısına çıkacak.

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    İzleyenleri ters köşeye yatıracak birçok gelişmenin yaşanacağı dizide Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir. 

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