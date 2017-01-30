TELEVİZYON
İçerde' dengeler değişiyor
30 Ocak 2017 Pazartesi, 05:55:12 | Güncelleme: 06:04:05
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HABERTÜRK MAGAZİN
Pazartesi ekranının soluksuz izlenen dizisi “İçerde”, oyuniçindeoyun etiketiyle unutulmaz anlara sahne olacak. Dizide her karakterin dünyasında yeni bir yol açılacak
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SHOW TV’nin pazartesi akşamları milyonları ekrana kilitleyen fenomen dizisi “İçerde”, soluksuz izlenecek bir bölümle takipçilerinin karşısına çıkacak.
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İzleyenleri ters köşeye yatıracak birçok gelişmenin yaşanacağı dizide Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir.
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Artık Celal’i hayatında istemiyordur. Annesinden geriye kalan akrabalarını bulmaya karar verir. Mert, Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü zannediyordur.
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Ailesini bulma şansının yok olup gittiğini düşünüyordur. Şimdi Mert olanların cezasını kesmeye kararlıdır. Sarp’a çok öfkelidir.
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Füsun dükkanına yapılan silahlı saldırıdan sonra Sarp’ın seçtiği hayatın nelere yol açtığının farkına varır. Sarp’ı vazgeçirmek ister.
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Yaşar, Celal ve Sarp’ı öldürmek istiyordur. Artık ne Füsun’un ne de Eylem’in can güvenliği vardır. Sarp için olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır…
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İçerde bugün saat 20.00'da SHOW TV'de
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