15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatının anlatıldığı Paramparça, 89. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Emre bebeğin arabası havuza düşüyor! İşte Paramparça 89. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PARAMPARÇA 89. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dilara geçirdiği kaza sonrasında kendine gelmiş ancak yakın geçmiş, hafızasından tamamen silinmiştir. Kendini Cihan ile evli sanan Dilara’nın yeni hayatında artık ne Harun ne Hazal ne de Alaz’a yer yoktur. Asuman ise bu durumu lehine çevirmek isterken Harun’a suçüstü yakalanır.

Dilara’nın Cansu’yu hatırlayıp, kendisini hatırlamaması Hazal’ı perişan eder. Teselliyi Demir olarak tanıdığı Damir’de bulan Hazal, biri tarafından izlediğinden habersizdir. Mithat, Damir konusunda Hazal’ı uyarmaya çalışırken Damir çoktan Mithat’ın gerçek kimliğini öğrenmiştir.

Hastalığını yok sayan Cansu yine atak gelen bir anda Emre bebeğin arabasını tutamaz ve araba havuza düşer. Yerinden kıpırdayamayan Cansu çaresizdir. Deniz’in bu olayın ardından radikal bir karar alır.

Öte yandan buhranlı günler geçiren Ozan, Cihan’a da çok öfkelidir ve onu da hayatından çıkarma kararı alır.

PARAMPARÇA 88. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Öz babasının Harun olduğunu öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Ozan, Alaz’ı görmeye yalıya gelir. Alaz’la birlikte yalıdan ayrılan Ozan’dan bir türlü haber alamayan Harun büyük bir panik ve korku yaşar. Her ne kadar Cihan engellemeye çalışsa da Harun’un alacağı karar, Ozan ile ilgili en büyük sınavı olacaktır.

Yoğun bakımda bilinci kapalı bir halde ölüm kalım savaşı veren Dilara’nın ziyaretine gelen Asuman etrafta kimse olmamasından faydalanarak Dilara ile hesaplaşmaya başlar. Yılların intikamını almak isteyen Asuman’ın eline bulunmaz fırsat geçmiştir. Bağlı olduğu makineler Dilara’nın kalbinin durduğunu gösterdiğinde yanında bir tek Hazal vardır.

Öte yandan Candan büyük bir tuzağa düşer. Asuman ise, Damir’in planlarından habersiz, kendisini bu aşka kaptırmıştır. Damir’in kendisini Demir olarak tanıttığı Hazal ile yakınlaşmasına şahit olan Mithat çaresizlikle olan biteni seyretmektedir.