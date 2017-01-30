TELEVİZYON
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Bana Sevmeyi Anlat 22. son final bölümü
TELEVİZYON

Bana Sevmeyi Anlat 22. son final bölümünde neler yaşanacak?

Bana Sevmeyi Anlat 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Peki final bölümünde neler yaşanacak? İşte Bana Sevmeyi Anlat 22. final bölümü fragmanı ve özeti...

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:00 Güncelleme: 09:41:10

Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ, Seda Bakan ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Bana Sevmeyi Anlat 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Peki final bölümünde neler yaşanacak? İşte Bana Sevmeyi Anlat 22. final bölümü fragmanı ve özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alper tutuklu yargılanacaktır, cezaevine gönderilir. Leyla’ya öfkelidir, Leyla kolay yolu seçmiş ve vazgeçmiştir. Canan, Ayla’yı susturmak için her istediğini yapmaya hazırdır.

Leyla şu an gerçekleri kaldıracak güçte değildir. Engin, Haşmet’in arkasından iş çevirmenin bedelini ödeyecektir. Haşmet ya Ezgi ya Alper diyerek onu köşeye sıkıştırır. Engin de teslim olur Haşmet’e...

Leyla ise nikah masasına oturmadığı sürece Ezgi hayatta kalamayacaktır. Leyla sevdiklerinin hayatta kalması pahasına kendi hayatını Haşmet’in ellerine teslim etmektedir. Düğün günü yaşanacaklar ise kimin kazanan olduğunu gösterecektir.

BANA SEVMEYİ ANLAT 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Öykü’yle Ayaz kavgalıdır. Öykü çok üzgündür. Ayaz ise Öykü’ye çok kızgındır. Derin’in Öykü’yle ilgili söyledikleri yüzünden hırsını alamayan Ayaz, Derin’e hesap sormaya gider. Mete de Ayaz’la birliktedir.

Herkes Sibel’in evine davet edilir. Bu davete Şeyma, Derin’i de getirir. Ayaz, Derin’le ilgili herkesi şoke edecek bilgileri ortaya döker. Derin, gittikçe köşeye sıkışır. Öykü, Şeyma ve Derin ortadan kaybolurlar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Paramparça 89. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Emre bebek tehlikede!
İçerde' dengeler değişiyor
TELEVİZYON

İçerde' dengeler değişiyor
Seviyor Sevmiyor 27. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

"Senden asla vazgeçmeyeceğim..."
O Hayat Benim 118. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

O Hayat Benim'de işler karışıyor
Hayat Bazen Tatlıdır 14. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Hayat Öğretmen ve Gözde arasında ipler geriliyor
Bodrum Masalı 21. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Aslı'yı kötü bir sürpriz bekliyor!
"İçerde" oyun içinde oyun var!
TELEVİZYON

"İçerde" oyun içinde oyun var!
Kahkaha Derya’sı
TELEVİZYON

Derya Abla sahnede