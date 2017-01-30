Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ, Seda Bakan ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Bana Sevmeyi Anlat 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Peki final bölümünde neler yaşanacak? İşte Bana Sevmeyi Anlat 22. final bölümü fragmanı ve özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alper tutuklu yargılanacaktır, cezaevine gönderilir. Leyla’ya öfkelidir, Leyla kolay yolu seçmiş ve vazgeçmiştir. Canan, Ayla’yı susturmak için her istediğini yapmaya hazırdır.

Leyla şu an gerçekleri kaldıracak güçte değildir. Engin, Haşmet’in arkasından iş çevirmenin bedelini ödeyecektir. Haşmet ya Ezgi ya Alper diyerek onu köşeye sıkıştırır. Engin de teslim olur Haşmet’e...

Leyla ise nikah masasına oturmadığı sürece Ezgi hayatta kalamayacaktır. Leyla sevdiklerinin hayatta kalması pahasına kendi hayatını Haşmet’in ellerine teslim etmektedir. Düğün günü yaşanacaklar ise kimin kazanan olduğunu gösterecektir.

BANA SEVMEYİ ANLAT 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Öykü’yle Ayaz kavgalıdır. Öykü çok üzgündür. Ayaz ise Öykü’ye çok kızgındır. Derin’in Öykü’yle ilgili söyledikleri yüzünden hırsını alamayan Ayaz, Derin’e hesap sormaya gider. Mete de Ayaz’la birliktedir.

Herkes Sibel’in evine davet edilir. Bu davete Şeyma, Derin’i de getirir. Ayaz, Derin’le ilgili herkesi şoke edecek bilgileri ortaya döker. Derin, gittikçe köşeye sıkışır. Öykü, Şeyma ve Derin ortadan kaybolurlar.