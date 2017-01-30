Başrollerinde Yeliz Kuvancı, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayrı ve Veysel Diker'in rol aldığı Hangimiz Sevmedik 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tarık öğrendiği sırla şok oluyor. İşte Hangimiz Sevmedik 24. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Itır ve Tarık Adalet hala sayesinde Adile ile Münir’e aşklarını kabul ettirmişlerdir. Ancak yine de onlar için hiçbir şey kolay olmayacaktır.

İlyas bu kez gerçekten Emel’e aşkını itiraf etmek niyetindedir. Hulusi komiserden ve İhsan’dan akıl ister. Şener’in de bu konuda bir planı vardır. Fakat bu plan ortalığı birbirine katacak ve hatta bundan en çok Ayşen’in canı yanacaktır.

Şener’in kendisini aldattığını sanan Ayşen Itır ve Tarık ile konuşur. Şener’in böyle bir şey yapacağına ihtimal vermeyen Tarık ve Itır Ayşen’e işin doğrusunu öğrenene kadar sakin olmasını söylerler .

Şener’in Ayşen’i aldattığını düşünen Tuncay ve Sevda da onu takip ederler ve hiç istemedikleri bir manzara ile karşılaşırlar.

Diğer yandan Emel ile önemli bir mevzuyu konuşmaya giden Tarık bir sırrı öğrenip adeta şok olacaktır.

HANGİMİZ SEVMEDİK 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Münir ile Adile’nin inatlaşmasını da geçen Itır ve Tarık inatlaşmasından mahalleli de nasibini alacaktır.

Adile ile Münir ikisinin gerçekten kavga ettiğine inanmazlar ve oyun yaptıklarını düşünürler. Mahalle sakinleri de Itır ile Tarık’ın gerçekten kavga ettiğine inanamaz. Ancak ikisi de çok ciddidir ve ofisi ile muayenehaneyi satmaya karar verirler.

Bir yandan Adile ile Münir diğer yandan Ayşen , Şener , Emel ve İlyas Tarık ile Itır’ı barıştırmanın yollarını ararlar.

Diğer yandan Adile ile Münir’i evlendirmeyi başaramayan Adalet hala evine dönmeye karar verir. Fakat gitmeden önce çok önemli bir sırrı öğrenecektir.