Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Anne, 13. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Zeynep hakkında yakalama karaı çıkıyor. İşte Anne 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ANNE 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şule nihayet Zeynep’i çocuk kaçırma suçuyla polise şikâyet eder. Komiser Sinan Şule’yi sorgular ve Zeynep hakkında yakalama kararı çıkar.



Gönül derhal Zeynep ve Turna’nın yanına koşup haberi verir. Zeynep’in tekrar kaçmaktan başka çaresi yoktur. Gönül bu kaçışta onların yanında olmaya karar verir ve Belkıs’tan yardım ister. Belkıs onları yurt dışına kaçırmanın bir yolunu bulur.



Bu sırada Cengiz komadan çıkmıştır ancak Şule’nin sevinci kursağında kalır. Cengiz ayrılmak istediğini söyler. Şule ne kadar uğraşırsa uğraşsın Cengiz kararlıdır. Şule mahvolur…



Cahide’nin evinde de işler karışıktır. Komiser Sinan, Cahide’yi de sorguya gelir, kızının nerede olduğunu sorar. Cahide için bu hayatının en ağır sorgusudur. Ancak Duru’nun Ali’den aldığı haberle içi bir parça rahatlar. Gamze, Mert’in istediği dna testini yaptırır ama sonu kimse için iyi bitmez. Cahide de yaşanan bu travmatik olay sonucunda Zeynep’i desteklemeye karar verir.



Şule’nin ise gidecek, kalacak yeri yoktur. Cengiz’in onu terk etmesinden sonra kendini içkiye verir, adamın biri onun bu halinden faydalanmaya çalışır. Şule’nin yardımına Ali koşar. Ancak bölüm sonunda Şule’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Şule’nin hayatı kökünden değişecektir.



Zeynep, Turna ve Gönül kaçış gününü beklerken İstanbul dışındaki küçük bir otele Gönül’ün kimliğiyle yerleşmişlerdir. Bu sırada Gönül ve Zeynep arasında duygusal anlar yaşanır. Üçü birlikte kısa da olsa bir aile olmanın mutluluğunu yaşarlar. Ancak bakalım işler planladıkları gibi gidecek midir? Zeynep ve Turna yurt dışına kaçıp yeni bir hayata başlayabilecek midir?

ANNE 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Komiser Sinan’ın Cahide’nin evinde Zeynep’i araması tüm ailede şok etkisi yaratmıştır. Cahide, Zeynep’i evlatlıktan çıkarmak zorunda kalışının üzüntüsüyle sarsılırken kapıya polislerin gelmesiyle bir kez daha yıkılır. Zeynep’i ise bekleyen büyük bir sorun vardır artık...

Anne sevgisini ve sıcaklığını Zeynep’te bulan Turna, son yaşananlardan sonra ona iyice bağlanmıştır. Minik kalbi, polislerin Zeynep’i tutuklama ihtimaliyle endişe içindedir. Ondan bir dakika bile ayrılmak istemez. Zeynep kızının haline kahrolur. Üstelik tehlike artık enselerindedir. Turna’yı da alıp yurtdışına gitme planını hızlandırmaya karar verir. Zeynep’e yardımcı olmak için elinden geleni yapan Ali ise eskiden tanıdığı olan komiser Sinan ile görüşür ve ondan gelişmeler hakkında bilgi alır.

Öte yandan acılı bir kadın olan Zeynep Anne, Zeynep’in torunu olup olmadığını öğrenebilmek için Gönül’e baskı yapar. Gönül ondan gerçeği gizlemeye mecburdur. Bir yandan da ne pahasına olursa olsun Zeynep’e kaçış planında yardımcı olmaktadır.

Şule yoğun bakımda tedavi gören ve hala hayati riski atlatamamış olan Cengiz’in başında nöbet beklerken çokça üzgündür. Üstelik ne gidecek bir yeri ne de karnını doyuracak parası vardır. Hem aç hem de evsizdir. Çareyi yine ona dostça yaklaşan Gönül’e gitmekte bulur. Ancak bu kez onu hiç ummadığı bir halde bulacaktır.

Gamze’nin Mert’ten ayrıldığını haber alan kayınvalidesi soluğu Cahide’nin evinde alır. Ne olursa olsun bu saatten sonra bu işten geri dönüş olmaması gerektiğini Cahide’ye anlatır. İlk başta kızının haklı olduğunu düşünen ve bu ayrılığı destekleyen Cahide, Gamze’yle ilgili şüphelerinden sonra dünürü ile birlikte hareket etmeye karar verir. Gençler iki ailenin ısrarı ile bir araya gelir. Gamze bu buluşmada büyük bir şok yaşar çünkü Mert’in yerine getirilmesi zor bir isteği vardır



Turna’nın başına gelenler Zeynep’in kaçış planını geciktirecek mi? Yoksa ikisi onları bir daha kimsenin bulamayacağı uzak diyarlara gidebilecekler mi? Sinan komiserin Zeynep ile ilgili buldukları onu tutuklamasına yetecek mi? Turna’yı götürmek zorunda kaldıkları yerde Gönül ve Zeynep’i bekleyen kötü süpriz ne?