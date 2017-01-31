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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. son bölüm fragmanı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. bölümde neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 55. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli, CIA'e kafa tutmanın bedelini ödüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

31 Ocak 2017 Salı, 09:44:13 Güncelleme: 09:46:09

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 55. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli, CIA'e kafa tutmanın bedelini ödüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır Çakırbeyli CIA'e kafa tutmasının bedelini ağır öder. Tutuldukları yerde yapılan eziyetler karşısında güçlü durmaları çok zor olacaktır. Çakırbeylilerin ortadan kaybolmasının nedeni kısa sürede anlaşılır. Ünal Kaplan, Hızır'ın kaybının zayıflığına yol açacağını bildiğinden her türlü pazarlığa hazırdır. 

Masaya oturmak isteyen Ercüment herkesin oyunu istemektedir. İlyas ise böyle bir pazarlığa asla yanaşmaz. Abisinin bu şartlar karşısında gerekirse oğlunun ölümüne göz yumacağını bilir. Masa üyeleri de Hızır'ın uzlaşmaktansa ölmeyi isteyeceğini bildiği halde Ercüment'in isteklerine boyun eğer. 

Diğer yandan yeğeni CIA'in elinde olan Davut operasyon için harekete geçer. Ünal'la birlikte hareket eden Suzi de olanlar karşısında gücünü gösterecektir. Meryem ve Ceylan aynı acının etrafında bir araya gelirler.

Meryem olanları ev ahalisinden saklamak istese de Hayriye Ana bir şeylerin ters gittiğini hemen anlar. Ailesinin başına gelenler yüzünden artık gücü kalmamıştır. Yine de metaneti elden bırakmaz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer'in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahı olacaktır. 

Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır'ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır.

Esra'nın yaptığı yanlışı bir türlü hazmedemeyen İlyas depresyondadır. Evine gitmemesi ve her gün yaşadıklarını unutmak adına kendini dağıtması Çakırbeyli ailesini bunaltır. Her ne kadar ayrılmak istediğini söylese de Esra'yı hala sevmektedir. Handan ve Ceylan'ın yanına sığınan Esra da ne yapacağını bilmez haldedir. 

Bu duruma son vermek de ailenin toparlayıcısı Meryem'e düşer. Sonunda ikna olan Esra'yı evinde kötü bir sürpriz beklemektedir.

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