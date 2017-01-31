'İçerde' zirveyi bırakmıyor

Show TV'nin dün gece 19. bölümü ile ekrana gelen fenomen dizisi "İçerde", tüm kategorilerde izlenme rekorlarını kırarak, birinciliği göğüsleyip zirveye adını tekrar yazdırdı."İçerde", dün akşam yayınlanan bölümüyle AB’de 10,54 izlenme oranı (rating), 25,53 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10,45 izlenme oranı (rating), 23,86 izlenme payı (share), Total’de ise 9,12 izlenme oranı (rating), 20,41 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.



SOSYAL MEDYA "OYUN İÇİNDE OYUN" DEDİ!



İçerde, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde #oyuniçindeoyun etiketi ile 19.436 tweet atıldı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 17 saat, Dünyada ise 3 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.



SARP YILMAZ, TUTUKLUSUN!



Melek, Celal’in kendine sakladığı gerçeği öğrenince onu artık hayatında istemediğini söyledi. Yaşar, Davut ve Sarp'ın peşine düştü. Alyanak'ın mekanına gelip onu aldı. Sarp, Coşkun'u hastaneye yetiştirdi. Doktor, Coşkun'un beyin sarsıntısı geçirdiğini ve hafıza kaybı yaşayabileceğini söyledi. Bunun üzerine Sarp, Coşkun'un yanına Barış'ı bırakıp Melek'in yanına gitti. Melek'e Celal Baba'nın yaptığının affedilecek bir şey olmadığını, 'polise gidip annemin katili Kebapçı Celal'dir' demelisin dedi.

Melek bunu kabul edemeyeceğini ama ailesinden geri kalanı bulacağını söyledi. Bu arada Mert sinirli bir şekilde Coşkun'u neden öldürdüğünün hesabını sormak için Celal'in evine geldi. Celal, Coşkun'u öldürmek istemediğini, ama Sarp'ın dinlemeyip öldürdüğünü söyledi. Yaşar, Sarp'ın annesinin dükkanına geldiğini öğrendi ve silahlı saldırı düzenledi. O anda Mert'te geldi ve Yaşar kaçtı. Davut Coşkun'u Sarp'ın vurmasının peşini bırakmayıp yakınlarda bir hastaneye silahlı saldırıdan alınan birisi olup olmadığını soruşturdu. Davut hastaneye geldiğinde Barış önceden Davut'u gördüğü için odayı değiştirip Davut'u atlattılar. Mert Melek'i arayıp teyzesi olduğunu adının Hülya olduğunu söyledi ve adresi verdi. Celal, Mert'ten Yaşar'ın adresini öğrenip, Sarp'a gidip bulmasını söyledi. Sarp verilen adresteki depoya gittiğinde karşısında Mert'i buldu. Sarp masadaki bulmaca üzerinde Alyanak'ın "Gökhan Demir", "gece on" ve "Yaşar alışveriş" yazan şifreli notunu gördü. Bu arada Mert'te Alyanak'ın telefonunu buldu ve son aranan numaranın Gökhan Demir olduğunu gördü.

Sarp ve Yusuf Müdür buluştuğunda Yusuf Müdür, Gökhan'ın eski eşinin oğlu olduğunu ve bu buluşmada zarar görmemesi gerektiğini söyledi. Yusuf Müdür Serap ile buluştuğunda ise Gökhan'ın kendi oğlu olduğunu öğrendi ve bunu Sarp'a haber verdi. Gökhan ve Yaşar buluşma yerine geldiğinde Yaşar kendini göstermeden silahını çekti ve Gökhan'ı vurdu. Yaşar parayı alıp tam Gökhan'ın başına sıkacakken Sarp yetişti ve Yaşar'ı vurdu. Sarp, Gökhan'ın yarasına tampon yapmaya çalışırken Mert komiser geldi, Yaşar çoktan kaçmıştı. Adrenalinin eksik olmadığı bölümde Mert'in "Sarp Yılmaz, tutuklusun" diyerek kelepçeyi taktığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.



İşte "İçerde"nin 20. Bölümünden ilk sahne!