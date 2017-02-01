Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel, 78. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Poyraz, Sinan ve Ayşegül'ü kurtarabilecek mi? İşte Poyraz Karayel 78. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

POYRAZ KARAYEL 78. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Poyraz, Sinan ve Ayşegül’ü kurtarmak için çektiği fotoğrafları Girişim’e götürmek zorundadır. Poyraz için bir zamanla yarış başlar.

Ayşegül ve Sinan’ın kaçırılmasından Nevra’yı sorumlu tutan Bahri ise Girişim’in gözden çıkardığı Nevra’nın evini basar.

Ayşegül ve Sinan’a karşı Çınar’ı rehin alır. Nevra, oğlunun hayatı için Girişim’le ilgili bildiklerini söylemeye başlamak zorundadır. Çınar’ın annesiyle ilgili öğrendiği gerçekler ise yeni tehlikelere neden olacaktır...

Poyraz Nevra’dan aldığı bilgilerle Girişim’in izini sürmeye devam eder. Zülfikarlar ve Eda da Poyraz’ın arkasında yerini alır. Ama tüm bu çabaya rağmen Poyraz bu ölüm kalım savaşını kazanabilecek midir?

POYRAZ KARAYEL 77. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çınar, Ayşegül’e izlettiği görüntülerle onun altüst olmasının keyfini çıkarırken Ayşegül hırsla çıkar, Poyraz ve Eda ile yüzleşmek için evin yolunu tutar.

Ummanlar seri katilin kaçırdığı Taşkafa’yı kurtarmak için bir operasyona kalkışırlarken, seri katilin cinayetlerinin sırrı da ortaya çıkar.



Eda, Poyraz ve Ayşegül’e kurduğu tuzakla Nevra’nın gözüne girmiştir. Nevra, Eda’nın kızını görmesine izin verir. Ancak Nevra’nın Eda ile işi bitmemiştir. Eda’nın yeni görevi Bahri’ye adım adım yaklaşan Savaş ile ilgilidir...

Meltem’in intihar girişimiyle şok olan Poyraz ve Zülfikar, ciddi bir tedavi uygulanması gerektiğini öğrenirler. Ancak Poyraz’a olan nefreti yüzünden Çınar, Meltem’in iyileşmesine izin vermemeye kararlıdır.

Nevra, Girişim’in yöneticileriyle bir buluşma düzenleyecektir. Bunu öğrenen Mümtaz, Poyraz’dan yardım ister. Poyraz bu isteği reddetse de kader Poyraz’ı o toplantıya sürükler. Ancak Poyraz’ın giriştiği bu tehlikeli işin bedeli çok büyük olacaktır...