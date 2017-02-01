Bairollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın üstlendiği No: 309, 33. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Lale, Songül'e her şeyi anlatacak mı? İşte No: 309 33. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

NO: 309 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Onur’u karşısında gören Lale şok olmuştur ne diyeceğini bilemez.. Lale’nin bu durumunu fırsat bilen Onur sanki hiçbir şey olmamış gibi eve girer ve Songül’e şehir dışından erken döndüğünü söyler.. Bu emri vaki karşısında deliye dönen Lale, Songül’e her şeyi anlatmaya karar verir.. Ama beklemedik olaylar bu sefer Onur ve Lale’nin birbirlerinden ayrılmalarını izin vermez...

NO: 309 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Lale Onur’un şehir dışında olduğu yalanını sürdürürken, Onur Lale ile barışmanın ve onun gönlünü almanın yollarını aramaktadır. Ona bu konuda Kurtuluş yardım etmek ister.

Bu arada evi terk eden Filiz ve Şadi’yi eve döndürme çalışmaları tam gaz devam etmektedir. Hem Onur Lale cephesinde hem de Erol Filiz cephesinde süren barışma çabaları acaba başarılı olabilecek midir?