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Diriliş Ertuğrul
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Diriliş Ertuğrul 75. bölümde neler yaşanacak?

Diriliş "Ertuğrul" 75. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Aliyar, Ertuğrul'un yanında yer alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 75. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:15:54 Güncelleme: 10:17:20

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştığı Diriliş "Ertuğrul" 75. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Aliyar, Ertuğrul'un yanında yer alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 75. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 75. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tekfur’u öldürten ve suçu Ural’a yıkmak niyetiyle Lazkaris’i Çavdar Obasına gönderen Vasilius, hain emellerinde başarıya ulaşmış gözükmektedir. Lazkaris,  Ertuğrul ve Aliyar’ın konuşturmaları neticesinde bu cinayeti ona Ural’ın yaptırdığını söylemiştir. Bu itirafı duyduğunda irkilen Aliyar, Ertuğrul’un yanında yer alacak mıdır?

Tekfur cinayetiyle alakası olmadığı halde şimdi büyük bir tehlikenin içinde olan Ural, bu durumdan kurtulabilecek midir? Lazkaris’in itiraflarını duyan Köpek, Candar, Aslıhan, Çolpan ve Kutluca’nın tutumu ne olacaktır?

Saadettin Köpek sonunda istediği cevabı almış, Aslıhan evlenmeye razı olmuştur. Fakat Lazkaris’in itirafı bütün obayı karıştıracak mahiyettedir. Ayrıca Ural tarafından sürekli Aslıhan’la evlendirileceği vaadiyle avutulan Batuhan bu evliliğe asla razı gelmeyecektir. Bütün bunlardan habersiz olan Köpek, bu sorunları aşarak Aslıhan’la nikâhlanabilecek midir?

DİRİLİŞ "ERTUĞRUL" 74. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır. Peki, Vasilius bu planında başarıya ulaşacak mıdır?

Aslıhan’a ilgisi olan Sadettin Köpek, Ural’ın da desteğiyle Candar Bey’den Aslıhan’ı istemiştir. Bu teklife Candar Bey ne diyecektir? Önceki bölümlerde babasına mutlak itaat sözü veren Aslıhan, Saadettin Köpek ile evliliğe olumlu yaklaşacak mıdır? Bu meselede Aliyar’ın tutumu ne olacaktır?

Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştür. Gün geçtikçe Çavdar Obasında gördüğü kirli işlerden rahatsız olan Kutluca nasıl bir tavır içinde olacaktır? Bu ölümün bir cinayet olduğunu öğrenebilecek midir? Öğrenirse nasıl bir tutum içinde olacaktır?

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