TELEVİZYON
02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Vatanım Sensin 14. son bölüm fragmanı
TELEVİZYON

Vatanım Sensin 14. bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mustafa Kemal'den mektup geliyor! İşte Vatanım Sensin 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:34:50 Güncelleme: 09:36:25

Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın yer aldığı Vatanım Sensin 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mustafa Kemal'den mektup geliyor! İşte Vatanım Sensin 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet'in Tevfik'i köşeye sıkıştırması ile Eşref Paşa’nın eline geçen silahlar tüm dengeleri değiştirecektir.

Şayet Nazilli de Türkler zafer kazanırsa Cevdet'in Yunan Ordusu ile işi bitecek ve ailesine kavuşacaktır. Cevdet'in eski Osmanlı üniformasını istemesi Azize'yi yeniden ümitlendirir.

Tevfik yaptığı savunmayla namlunun ucundan kendini sıyırsa da henüz başına açılacak büyük dertten habersizdir. Mustafa Kemal'den Cevdet'e gelen mektup ise olayların tüm seyrini değiştirir.

VATANIM SENSİN 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet, silahların Tevfik’te olduğunu öğrenmiştir. Aradığı hain, yıllarca kardeşim dediği kişidir. Yunan Ordusu, Nazilli'ye saldırmadan silahları bulmak zorundadır. Cevdet ve Tevfik arasındaki hesaplaşma, olayları iki tarafın da ummadığı yerlere çekecektir.

Öte yandan Azize, kızı Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirme telaşındadır. Mustafa Sami'nin her yerde aranıyor olması onların başına iş açarken, Yıldız ise evlendirilmemek için Leon’dan yardım umar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu kadarını Solmaz bile beklemiyordu!
TELEVİZYON

Bu kadarını Solmaz bile beklemiyordu!
Diriliş Ertuğrul 75. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Vakit, adalet vaktidir!
Bu Şehir Arkandan Gelecek 5. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ali'ye en yakınından darbe!
No: 309 33. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Lale şok oluyor!
Poyraz Karayel 78. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Poyraz, Girişim'in izini sürüyor!
Kara Sevda 54. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Emir, Deniz’i kaçıracak mı?
'İçerde' zirveyi bırakmıyor
TELEVİZYON

'İçerde' zirveyi bırakmıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Hızır, CIA'e kafa tutmanın bedelini ödüyor