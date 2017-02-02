Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın yer aldığı Vatanım Sensin 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mustafa Kemal'den mektup geliyor! İşte Vatanım Sensin 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet'in Tevfik'i köşeye sıkıştırması ile Eşref Paşa’nın eline geçen silahlar tüm dengeleri değiştirecektir.

Şayet Nazilli de Türkler zafer kazanırsa Cevdet'in Yunan Ordusu ile işi bitecek ve ailesine kavuşacaktır. Cevdet'in eski Osmanlı üniformasını istemesi Azize'yi yeniden ümitlendirir.

Tevfik yaptığı savunmayla namlunun ucundan kendini sıyırsa da henüz başına açılacak büyük dertten habersizdir. Mustafa Kemal'den Cevdet'e gelen mektup ise olayların tüm seyrini değiştirir.

VATANIM SENSİN 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet, silahların Tevfik’te olduğunu öğrenmiştir. Aradığı hain, yıllarca kardeşim dediği kişidir. Yunan Ordusu, Nazilli'ye saldırmadan silahları bulmak zorundadır. Cevdet ve Tevfik arasındaki hesaplaşma, olayları iki tarafın da ummadığı yerlere çekecektir.

Öte yandan Azize, kızı Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirme telaşındadır. Mustafa Sami'nin her yerde aranıyor olması onların başına iş açarken, Yıldız ise evlendirilmemek için Leon’dan yardım umar.