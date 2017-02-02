Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde mahkemeye kanıtlar sunan Fırat, Ceren'i kurtarıyor. İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Onur’un yaşadığını mahkeme önünde de kanıtlayan Fırat, Ceren’i kurtarmıştır. İki sevgili için artık her şey çok yolundadır. Onur’dan tamamen kurtulmuşlardır...

Hayatları normal seyrinde giderken Onur yine yapar yapacağını. Madem Ceren’i elde edemiyordur, o zaman Fırat ve Ceren de birlikte olmasınlar der... Elindeki tek ve son kozu kullanacaktır Onur!! Bu sefer planı kusursuz işleyecektir...

İnci ve Emir de, Peri için çabalarken aralarındaki yakınlığın artık adının konması lazımdır. Artık top İnci’dedir. İnci tüm cesaretiyle Emir’e hislerini anlatmaya karar verir fakat hiç bilmediği bir gerçekle karşılaşır İnci. Şimdi her şey tepe taklak olmuştur...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Öldü bilinen Onur’un ortaya çıkmaya niyeti yoktur ama Ceren ve Fırat’ı da rahat bırakmayacaktır. Perihan oğlunu zapt edebilmek için harekete geçer.

Fırat’ın üzerine suçu atacaktır ama planları hiç de umduğu gibi gitmez. Aşkın gücü en sağlam planları, kötülükleri bile ters düz etmeye yetecektir.

İnci ve Emir’in yakınlaşmaları da artık ilerlemiştir. Emir duygularını açıkça belli ederken İnci hala kararsızdır ama bu yakınlaşmadan da fazlasıyla memnundur.