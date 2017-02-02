Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan gibi isimlerin yer aldığı Ölene Kadar 4. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Ölene Kadar 4. bölüm fragmanı...

ÖLENE KADAR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dağhan’ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz’ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi’nin Dağhan’a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar.

Bir yandan Dağhan’ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan’ın tazminat davasının peşine düşer. Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan’la paylaşır.

Dağhan’ın Yılmaz’ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz’la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri’nin hem de Dağhan’ın hayatı altüst olacaktır.

ÖLENE KADAR DİZİ HİKAYESİ

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturan "Ölene Kadar" Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor.

Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak karşımızda.

İnsanların kötülükleriyle topal kalmış adalet sistemi masum bir adamdan gerçek bir suçlu yaratırken kaybedilen yılların ve bu haksız esaretin bir bedeli olacaktır. Dağhan'ı müebbetten kurtaran, Selvi'nin ise vicdan yükünü hafifleten bu ilk buluşmadan sonra ise kimsenin hayatı eskisi gibi olamayacaktır.