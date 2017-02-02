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Cesur ve Güzel 12. son bölüm fragmanı
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Cesur ve Güzel 12. bölümde neler yaşanacak?

Cesur ve Güzel 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Korludağ çiftliği karışıyor. İşte Cesur ve Güzel 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:54:58 Güncelleme: 09:59:07

Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Tamer Levent ve Erkan Avcı gibi isimlerin yer aldığı Cesur ve Güzel 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Korludağ çiftliği karışıyor. İşte Cesur ve Güzel 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cesur ve Sühan’ın evliliklerinin ilk gecesi ikisi için de unutulmaz olur. Cesur tüm engellere rağmen Sühan’ın kalbindeki korkuları dindirir fırtınalı günlerden sonra ona güvenli bir liman olur. 

Cesur’un onunla çiftliği ele geçirmek için evlendiğinden şüphelenen Sühan, verdiği kararları sorgulamaya başlar. Fakat Tahsin Korludağ ikisine de bu evliliğin bedelini ödetmeye kararlıdır.

Başına gelenler için Cesur’u suçlayan Korhan bunu kanıtlamak için Hülya’yla ilgili gerçeklerin peşine düşer. Korhan’ı bekleyen büyük sürpriz Cahide’nin tüm planlarını alt üst edecek niteliktedir.

Cesur, Sühan’ı kendine inandırmaya çalışırken bu sefer Bülent’in çalınan tabloları bulması onun aklına şüpheler sokar. Evlilikleriyle başlayan yeni dönem, Tahsin Korludağ’la olan savaşta açılan yeni cepheler anlamına gelmektedir. Fakat Cesur’un beklediği yardım hiç tahmin etmediği bir yerden yola çıkmıştır.

CESUR VE GÜZEL 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Cesur için bu adım çok önemlidir.

Tahsin Korludağ’a tam anlamıyla bir savaş ilanıdır. 

Öte yandan Cesur’un ihbarıyla yapılan baskın, büyük ses getirir, Mithat Topakçı göz altına alınırken, Tahsin Korludağ ile olan ilişkisi sorgulanacaktır. 

Sühan'ın evlilik kararı ile birlikte Cahide bugüne kadar bilmediği çok önemli bir bilgiye ulaşır. Cahide’nin, Korludağ ailesine ve geleceğine bakışını tamamen değiştirir. Ne olursa olsun bu nikaha engel olmalıdır . Bunun için harekete geçer ve planlarına bu sefer kendisine yakınlaşmaya çabalayan Korhan’ı alet eder.

Cesur, tüm engellemelere rağmen bugünü Sühan için unutulmaz kılmaya niyetlidir.

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