Seksenler 220. son bölüm fragmanı ve özeti

Seksenli yıllardaki konuları işleyen dizi Seksenler, takipçileriyle 220. defa buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Seksenler 220. bölüm fragmanı ve özeti...

SEKSENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Her zamanki gibi Fehmi’yi öpmeye gelen Seyfi, Fehmi’nin sert itişiyle kendini bir anda yerde bulur. Uzun süre yerde kalan ve hareket etmeyen Seyfi, başta Fehmi olmak üzere herkesi çok korkutur.

Seyfi hiç yaşam belirtisi göstermeyince evde ortalık karışır. Öte yandan Butik Ali’nin Amerikalı’larla yapmak üzere olduğu iş anlaşması, başta Dilek olmak üzere herkesi çok sevindirir. Butik Ali bu sayede para kazanacak ve en kısa zamanda Dilek’le evlenebilecektir.

Funda, Çağatay’a yoga öğretmeye başlar. Gülden Ahmet’e kot pantolon giydirmeye çalışınca bir birinden komik anlar yaşanır. Sinan’ın peşinde olan alacaklılar mahalleye kadar gelince işler arap saçına döner.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyfi kupon biriktirip Nurten’e bulaşık makinesi alınca, Çınaraltı Mahallesinde bu yenilik günlerce konuşulur. Başta Rukiye olmak üzere, tüm kadınlar bulaşık makinesi olduğu için Nurten’i çok kıskanır. Günümüzde çok yaygın olan bulaşık makinesi, Seksenler’de yeni yeni evlere girmeye başlamış ev hanımları için muhteşem bir konfor olmuştur.

Rukiye’nin üzüldüğünü gören Çağatay ve Fehmi, birbirlerinden habersiz Rukiye’ye bulaşık makinesi alıp sürpriz yapmak isteyince ortalık karışır. Rukiye’nin bir anda, iki tane birden bulaşık makinesi olur! Dedesi Aslı’ya yurt dışından oyuncak bebek getirmiştir.

Ancak Aslı bu bebekle hiç oynamamaktadır. Bunu gören Rukiye torunu Aslı’ya bez bebek yapar. Aslı, Rukiye’nin yaptığı bebekle gece gündüz oynayınca Necla hanım çok kıskanır. Rukiye’nin bez bebeği çok sevilince Ahmet’in aklına müthiş bir fikir gelir.

Öte yandan Sinan uykusunda bir kadının ismini sayıklayınca, karısı aldatıldığını düşünür ve mahallede işler arap saçına döner. Belediye Başkanı Mustafa’nın Çınaraltı Mahallesi’ne spor aleti getirmesi, mahalle halkının oldukça ilgisini çeker.

218. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ahmet, ortağı yüzünden istemeden bulaştığı hayali ihracat sebebiyle tutuklanmıştır. Ahmet, suçsuz olduğu kanıtlanana kadar göz altında tutulacağından, başta Gülden olmak üzere tüm ailesi perişandır. Herkes gözü yollarda, Ahmet’in geri dönmesini beklemektedir.

Öte yandan Butik Ali, Seyfi ve Nurten’in su faturasını kaybettiğinden, Seyfi faturayı ödeyemez. Ancak bir yanlışlık sonucu Fehmi ve Rukiye’nin evindeki sular kesilmiştir. Büyük bir susuzluk problemi ile karşı karşıya kalan aileyi zor günler beklemektedir. Yıkanamadığı için çok rahatsız olan Şahin, Gülden’lerin evine yıkanmaya gider. Şahin, Aslı’nın göz yakmayan şampuanını bitirince ortalık karışır.

Çağatay’ın vejeteryanlık mücadelesi tam hızıyla devam ederken, Funda sevgilisi et yemediği için çok mutludur. Ancak Çağatay gün geçtikçe daha çok zorlanmaktadır. Bahtiyar yemek tarifi kitabı çıkarmaya karar verir. Ama Bahtiyar’ın bu kitabı çıkarabilmesi için, Nazlı’nın yardımına ihtiyacı vardır.