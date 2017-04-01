'Magazin Oskarları Ödül Töreni' gerçekleşti

Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu’nun üstlendiği törene, Bergüzar Korel, Burcu Güneş, Emre Karayel, Sinan Özen, Betül Demir, Kerem Alışık, Bülent Serttaş, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Özay, Aysun Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Oya Başar, Onur Akın, İrem Derici, Tarık Mengüç ve Seyyal Taner’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.



SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'İçerde' 'Yılın Dizisi' ödülüne layık görülürken, başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy da 'Yılın Erkek TV Dizi Oyuncusu' seçildi.



Habertürk ekranlarının sevilen programı 'Oylum Talu ile Hafta Sonu' ise 'Yılın Hafta Sonu Programı' ödülüne layık görüldü.



'Yılın Çocuk Programı' ödülünü de SHOW TV'nin 'Çocuktan Al Haberi' programı kazandı.

'Yılın Gündem Programı' ödülü de Habertük TV'ye gitti.



Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı 'Türkiye’nin Nabzı' 'Yılın Gündem Programı' ödülüne layık görüldü.

İşte ödül alan isimler ve programlar...

-Yılın Kültür Sanat Ödülü: Prof. Erol Parlak

-Yılın Sinema Filmi: Dağ2

-Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü: Deray Yurdakul, Aysun Kaya, Duygu Canbaş

-Yılın Komedi Oyunu: “Hangisi Karısı”

– Yılın Komedyeni: Yavuz Seçkin

-Yılın Modacısı : Burcu Aynur

-Yılın Haber Kanalı: TRT Haber

-Yılın Medya Olayı: Hande Fırat/ CNNTÜRK

-Yılın Bayan Haber Spikeri :Nazlı Çelik-Star tV

-Yılın Erkek Haber Spikeri: Erhan Çelik /TRT1

-Yılın Gündem Programı: Deniz Bayramoğlu ile Gündem Özel /CNNTürk

-Yılın Gündem Programı: Türkiye’nin Nabzı Didem Arslan Yılmaz-Habertürk

-Yılın Sabah Haber Programı: Kahvaltı Haberleri/Nihan Günay-ATV

-Yılın Dizisi: İçerde-Show TV

-Yılın Aile Dizisi: Bodrum Masalı-Kanal D

-Yılın Dönem Dizisi: Vatanım Sensin-Kanal D

-Yılın Drama Dizisi: O Hayat Benim-Fox TV

-Yılın Gençlik Dizisi: Hayat Bazen Tatlıdır-Star TV

-Yılın Bayan TV Dizi Oyuncusu: Bergüzar KOREL

-Yılın Erkek TV Dizi Oyuncusu: Çağatay Ulusoy

-Yılın Magazin Tartışma Programı: Duymayan Kalmasın- Star TV

-Yılın Yarışma Programı: O Ses Türkiye-TV8

-Yılın Bilgi-Kültür Yarışma Programı: Sıradaki Gelsin-Emre Karayel-FOX TV

-Yılın Kuşak Programı: İyi Fikir”-TRT1

-Yılın TV Dizi Yapımcısı : Kerem ÇATAY

-Yılın Dönem Dizisi : Vatanım Sensin – Kanal D

-Yılın Aile Dizisi : Bodrum Masalı – Kanal D

-Yılın Çocuk Programı: Çocuktan Al Haberi- SHOW TV

-Yılın Müzik Kanalı:TRT Müzik

-Yılın Müzik Eğlence Programı: Aşk İçin”- TRT Müzik

-Yılın Magazin Programı: Magazin 8- TV8

-Yılın Haber Merkezi: Atv Haber

-Yılın Gece Haber Bülteni: Buket Aydın ile Gece Haberleri-NTV

-Yılın Moda Programı: Gardrop Savaşları-FOX TV

-Yılın Hafta Sonu Programı: Oylum Talu ile Hafta Sonu- Habertürk TV

-Yılın En İyi Sabah Haberleri Programı : Nihan Günay – Kahvaltı Haberleri ATV

-Yılın Spor Programı: Takım Oyunu” / A Spor

-Yılın TV Programı: “Müge Anlı ile Tatlısert-ATV

-Yılın Sohbet Eğlence Programı: 3 Adam-TV8

-Yılın Düet Şarkısı: Gir Kanıma-Harun Kolçak-İrem Derici

-Yılın Albümü: Kalben

-Yılın Bayan Kadın Pop Yorumcusu: Burcu Güneş

-Yılın En İyi Erkek Ekran Performansı: Kerem Alışık – Kara Sevda- Star TV

-Yılın En İyi Kadın Ekran Performansı: Zerrin Tekindor – Kara Sevda- Star TV

-Yılın Tiyatro Oyunu: Hangisi Karısı

-Yılın Bayan Erkek Pop Yorumcusu: Oğuzhan Koç

-Yılın En Popüler İkilisi: Safiye Soyman- Faik Öztürk

-Yılın Proje Albümü: Ahmet Selçuk İlkan Şarkıları”

-Yılın İkilisi: Ümit Besen-Pamela

-Yılın Single Çalışması: Aslan Payı- Betül Demir

-Yılın THM Yorumcusu: Bülent Serttaş

-Yılın Bayan Fantazi-Pop Yorumcusu: Tuğçe Tayfur

-Yılın Erkek Fantazi-Pop Yorumcusu: Sinan Özen

-Yılın Şarkısı: Yakın Mesafe-Burcu Güneş

-Yılın Bestecisi: Emre Kaya

-Yılın Digital Ortamda En Çok Çalan Şarkısı: Günah Benim-Eypio- Burak King

-Yılın Alternatif Rock Müzik Yorumcusu: Gökçe Kılınçer

-Yılın Müzik Grubu: Acun Orkestra ve Müzik Grubu

-Yılın Genç Yetenek Ödülü: Ergün Şenlendirici

-Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu: İdo Tatlıses

-Yılın Klibi: Kamera- Simge Sağın

-Yılın Sahne Performansı: Ziynet Sali

-Yılın Umut Vadeden Sinema Oyuncusu: Emirhan Kartal

-Yılın Radyo Programı: Özay Şendir ile İnce Ayar-Radyo Viva

-Yılın Yazarı: Ali Eyüboğlu- “Tarkan” kitabıyla

-Yılın Bürokratı : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Baş Danışmanı İbrahim Kalın

-Yılın Valisi :Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

-Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü: İşadamı, GOSB Başkanı Vahit Yıldırım

-Yılın Rektörü: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün

-Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca – Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı

-Yılın Belediye Başkanı: Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

-Yılın Çevre ve Sosyal Sorumluluk Ödülü: Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Çatalca Belediyesi- Başkan Cem Kara

-Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı:Yozgat Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel

-Yılın İşkadını: Özlem Safiye Kurt

-Yılın Eğitim Kurumu Kare Anaokulu (Aydan Gömügen Tuncay)

-Yılın Yöneticisi: Murat Özdemir