Bodrum Masalı 30. son bölümde Aslı Ateş'i affedecek mi?

Ateş, Aslı'nın gönlünü alabilmek için tüm imkanlarını kullanır. Kelebek'in evlilik önerisi ise kafasını iyice karıştırır. Aslı'ya bir kamyon portakal getirse de Aslı'nın düşünceleri değiştirmek kolay değildir. Aslı, olanları görmezden gelip Ateş'i affedecek mi?

ATEŞ VE LAL'İ YAKINLAŞIRKEN GÖREN ASLI, ATEŞ'İ AFFEDECEK Mİ? Bir önceki bölümün final sahnesinde Lal, Ateş ile yakınlaşmıştı. Lal'in Ateş'i öptüğünü gören Aslı, Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Ateş ise kendisini affettirebilmek için Kelebek'e akıl danışıyor; hiç beklemediği bir cevap alıyor! Ateş'e karşı yoğun duygu besleyen Aslı'nın kalbi kırılmıştır ve kafası karışır. Annesi Maya ile bu sorunu çözmek isterken, Aslı ile Su sorunu kökünden halletmek isterler.

Kanal D'de yayınlanan Ergüven ailesinin hikayesini konu alan 'Bodrum Masalı', 30. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Lal'in bir anda Ateş'i öptüğünü gören ve durumu yanlış anlayan Aslı, Ateş'i affedecek mi? Ateş kendini affettirmek için planlar yapıyor. İşte Bodrum Masalı 30. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

Su, Kelebek'e güvenmek isterken gelen gizemli kadın, durumu iyice karmaşıklaştıracaktır.

FARYALI VE YILDIZ ARASINDA YENİDEN MUTLU GÜNLER OLACAK MI?

Lal bu hareketi yapmasının sebebi olarak gördüğü Bora’yı suçlar. Bora da Lal ile ilişkisi konusunda tedbirler alması gerektiğine ikna olur, o tedbirler tam da Gözde ve Evren’in istediği gibidir. Evren, Bora’yı köşeye sıkıştırma konusunda çalışmaya devam etmektedir ve Bora’nın annesinin sırrına yaklaşır. Faryalı, Maya ve Yıldız arasındaki gerginlik nedeniyle kendisini köşeye sıkışmış hissetmektedir.

DİĞER BÖLÜMLERDE NELER OLMUŞTU?

Bodrum Masalı 29. bölümde olaylar şöyle gelişti: Geceyi Faryalı’dan uzakta eski evlerinde geçiren Yıldız, sabah Bora’yı karşısında bulur. Bora, Yıldız’ı hayatında çok önemli biri olan annesine götürür. Faryalı, Maya ve Aslı yıllar sonra toparlanmış bir aile gibi vakit geçirmeye başlarlar. Maya’nın bundan sonra ne yapacağı en büyük soru işaretidir; evine mi dönecek, Bodrum’da Aslı’nın yanında mı kalacak? Bu durum, Faryalı’nın hem Yıldız’la hem Ateş’le ilişkisini etkileme potansiyeline sahiptir.

Evren, Lal’i Bora konusunda sıkıştırmaya devam ederken, Gözde’nin herkesin hayatını etkileyecek bir sırrı ortaya çıkar. Aslı ise Ateş ve Lal’i yakınlaşmış halde yakalar ve büyük bir ikileme düşer.

ASLI GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Bodrum Masalı 28. bölümde olaylar şöyle gelişti: Aslı babasının Faryalı olduğunu öğreniyor; yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçek herkesi derinden etkiliyor!

Aslı ile Uzay’ın Kos’ta öğrendiği bilgiler, Faryalı’yı derin düşüncelere iter. Aslı’nın kendi kızı olduğunu anlayan Faryalı, daha fazla bu gizli gerçeği saklamak istemez. Kelebek ile Ateş’in de tanık olduğu büyük buluşma gerçekleşir. Faryalı’nın itirafı, Aslı’yı büyük bir acıya iter. Yıllardır bir arada olan Aslı ile Faryalı’nın bu durumu kabullenmesi kolay olmayacaktır.

Maya, Bodrum’a gelir ve ilk durağı Yıldızlı Otel olur. Yıldız’ın da öğrendiği bu gerçek, onun için her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Faryalı ile yaşadıkları aşk, bu durumdan nasıl etkilenecek? Maya’nın, Faryalı ve Yıldız ile yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Maya’nın Bodrum’a gelmesini sağlayan Bora, hedefine hızla ilerlemektedir. Herkesin mutluluğu için Faryalı’nın Bodrum’dan gitmesini isteyen Bora, amacına ulaşabilecek mi?