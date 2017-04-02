Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin yer aldığı "Fi" dizisi, Puhu TV'de ilk 3 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıktı. Seyirciler, merakla dizinin yeni bölümünü bekliyor. Peki Fi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

"Fİ" 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve Mert Baykal'ın yönettiği Fi dizisi, 31 Mart 2017 tarihinde izleyicilerin karşısına çıktı. Azra Kohen'in yazdığı "Fi, Çi ve Pi" kitaplarından yola çıkarak senaryolaştırılan "Fi" dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 4. bölümünün 7 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Fİ DİZİSİ KONUSU VE HİKAYESİ

Fi, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesidir.

Bir adam bir kadını sevmiş̧ ve dünya değişmiş. Ama aşkı değilmiş hayatı böylesine kökten değiştiren, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleriymiş.

O bir tek kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatmış ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkmış. Ve bazen...

Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şartmış.

Fİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fi dizisi, bu yıl ortaya çıkan "puhutv" kanalında yayınlanacak. Puhutv, Doğuş Holding bünyesinde yayın hayatına başlayan bir dizi/film televizyon servisidir. İçerisinde yüzlerce dizi ve film barındıran Puhutv kullanıcılara, bilgisayardan akıllı telefonlardan, tabletlerden ve akıllı televizyonlardan kolayca izlenme imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar "Fi" dizisini izlemek için Puhu TV'ye ücretsiz bir şekilde üye olmaları yeterli oluyor. Ardından Puhu TV ekranından Fi dizisini ücretsiz bir şekilde takip edebileceksiniz.

Puhu TV aynı zamanda tüm diziler ve filmleri tamamen ücretsiz olan bir platformdur. Kullanıcılar mail adresiyle veya Facebook hesabıyla Puhu TV'üye üye olabiliyor ve ücretsiz şekilde Puhu TV bünyesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebiliyor.

Fİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

● Serenay Sarıkaya

● Ozan Güven

● Mehmet Günsür

● Berrak Tüzünataç

● Büşra Develi