'Yeni Gelin'in 5. bölüm tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı.



"Yeni Gelin"in bu akşam ekrana gelen 4. bölümünde; Kalendar Ağa'yı pişman etmek için evi terk eden konağın kadınlarının başına hiç ummadık belalara girdi. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilip, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirdi.

Kadınların konağı terk edişini fırsat bilen Kalender yanına Kamil'i alarak felekten bir gece çalmaya gitti. Ancak, parası çalınan konağın kadınları bulaşık yıkamak için girdikleri yerde karavanın yıkılması ile kendilerini sahnede buldular. Hazar ve Kağan birbiriyle dertleşirken Kağan sevdiği kadından hiç vazgeçmediğini ve hala sevgili olduklarını itiraf etti.

Gece de Bella'ya bu sırrı anlattı. Bunun üzerine Möhteber, Kağan'ı köşeye çekip sevgilisini öğrendiğini ve ayrılmasını söyledi. Kahkahanın eksik olmadığı bölümde sırrını söylediği için suçladığı Hazar'ın Bella'ya güveninin sarsıldığını söylediği final anları izleyenleri ekran başına kilitledi.





Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.



"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 8 Nisan Cumartesi günü Saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.