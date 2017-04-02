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Bir Deli Sevda Show TV Yeni dizi
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'Bir Deli Sevda'nın yeni tanıtımı yayınlandı

İddialı kadrosu ile dikkat çeken, Show TV'nin yeni dizisi 'Bir Deli Sevda'nın yeni tanıtımı yayınlandı

02 Nisan 2017 Pazar, 00:05:58 Güncelleme: 00:10:27

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği Show TV'nin dev kadrosu ile dikkat çeken dizisi "Bir Deli Sevda"nın yeni tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can'ın da yer aldığı dizinin konusu: Bahar (Cansu Tosun), İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak'ta annesi Nermin'le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar'ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal'in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet'e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet'in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar'ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

Yayınlanan tanıtımlarıyla ilgi uyandıran dizi ilk bölümü ile çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

 

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