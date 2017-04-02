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Bir Deli Sevda
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‘Bir Deli Sevda’ sürükleyici öyküsüyle milyonları ekrana kilitleyecek

SHOW TV’nin tanıtımları 1 milyon izlenme barajını geçen yeni dizisi ‘Bir Deli Sevda’ için geri sayım başladı

02 Nisan 2017 Pazar, 10:46:41 Güncelleme: 10:49:21

Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos, Deniz Uğur, Zafer Algöz ve Erkan Can’ı bir ara getiren dizi, çarşamba günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. İddialı kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle milyonları ekrana kilitleyecek dizi, babasını öldü bilen, İstanbul’un bir kenar mahallesinde hasta annesiyle yaşayan Bahar’ın kendini sürpriz bir aşkın kollarında bulması ve öğreneceği sırlarla hayatının altüst olmasını konu alıyor.

Köstendil ve Tosun ‘Bir Deli Sevda’da kendilerini bir anda aşkın kollarında bulacak.

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